Вассёр не считает Red Bull лучшей командой.

В Сингапуре Джордж Расселл заявил журналистам, что после недавней доработки машин именно Red Bull Racing стала сильнейшей командой. Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр с этим не согласился.

Фредерик Вассёр: «Red Bull выступает очень хорошо, но это не та команда, которая сильнее всех.

В начале сезона Mercedes летела вперёд, потом мы выиграли две гонки, затем McLaren выиграл две, а после этого Red Bull одержала две победы. Ситуация постоянно меняется, почти на всех трассах в борьбе участвуют четыре команды»