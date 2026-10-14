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Вассёр не считает Red Bull лучшей командой.

Фредерик Вассёр не согласился с Джорджем Расселлом: глава Ferrari считает, что Red Bull не является сильнейшей командой, а борьба в Формуле-1 меняется.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.10.2026, 11:12·1 мин
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Фото: F1news.ru

В Сингапуре Джордж Расселл заявил журналистам, что после недавней доработки машин именно Red Bull Racing стала сильнейшей командой. Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр с этим не согласился.

Фредерик Вассёр: «Red Bull выступает очень хорошо, но это не та команда, которая сильнее всех.

В начале сезона Mercedes летела вперёд, потом мы выиграли две гонки, затем McLaren выиграл две, а после этого Red Bull одержала две победы. Ситуация постоянно меняется, почти на всех трассах в борьбе участвуют четыре команды»

Источник

Фредерик Вассёр (180)Ferrari (1069)Red Bull Racing (1082)

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