Вассёр: В этом году мы нацелены на победы и подиумы!

Фредерик Вассёр выразил уверенность, что команда Ferrari способна бороться за победы и подиумы в текущем сезоне, несмотря на отставание в первых этапах чемпионата.

Руководитель отметил, что в данный момент эффективность болида Ferrari уступает машине Mercedes, однако подчеркнул, что эта разница не является критичной в условиях ограниченной мощности. По его мнению, это лишь дополнительный стимул для коллектива продолжать работу и повышать собственные результаты.

Вассёр также сообщил, что после этапа в Майами борьба в сезоне фактически начинается заново. Он подчеркнул значимость стабильного набора очков на каждом этапе, регулярных финишей на подиуме и необходимости не терять темп относительно Mercedes, чтобы сохранять шансы на успех в чемпионате.

Кроме того, руководитель Ferrari обратил внимание на увеличенную протяжённость сезона и быстрое развитие машин всех команд. По его словам, расстановка сил на трассе будет меняться, и поэтому каждую гоночную неделю важно набирать максимум возможных очков и качественно работать над улучшением болида.