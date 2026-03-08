Вассёр: «Мы уступаем Mercedes около полусекунды»

Фредерик Вассёр подвёл итоги прошедшего Гран При Австралии, отметив, что в целом удовлетворён результатом команды, однако подчеркнул, что подиум Шарля Леклера стал возможен благодаря выбранной стратегии одного пит-стопа. Также руководитель Скудерии сообщил, что на ближайших этапах сезона SF-26 ожидают важные технические обновления.

В эфире Sky Italia Вассёр заявил: «Не могу сказать, что разделение тактик принесло бы лучший результат. Нет уверенности, что это помогло бы. Когда соперники отправились в боксы, сложно было спрогнозировать, что они ограничатся одним пит-стопом».

По словам руководителя Ferrari, команда планировала провести остановку гораздо позже, однако вмешались обстоятельства: второй режим виртуального автомобиля безопасности, вызванный остановкой Cadillac Валттери Боттаса, привёл к закрытию въезда на пит-лейн. «В итоге всё сложилось так, как сложилось», — отметил Вассёр.

Он добавил, что на протяжении всего гоночного уик-энда Mercedes имели преимущество и были впереди Ferrari. Тем не менее, Вассёр считает результат в Австралии приемлемым стартом сезона. В команде ясно понимают свой уровень и осознают, что предстоит серьёзная работа для прогресса уже к следующему этапу.

Вассёр обратил внимание, что в квалификации отставание от Mercedes было заметнее, чем в гонке, и выразил уверенность, что до Гран При Китая необходимо устранить допущенные ошибки. Оценив разницу в скорости, он отметил: «В среднем мы уступаем Mercedes примерно полсекунды — возможно, чуть больше или чуть меньше».

Руководитель Скудерии подчеркнул, что увиденное в Мельбурне не определяет весь сезон: «Главное — понять, как быстро и за счёт чего мы будем прибавлять». По его словам, список задач для улучшения достаточно велик.

Определить точные причины отставания от Mercedes, по мнению Вассёра, пока непросто: это может быть вызвано как особенностями силовой установки, так и характеристиками шасси. Он отметил, что иногда приходится искать компромиссы между настройкой двигателя и конструкцией шасси. В ближайшее время SF-26 получит комплекс важных обновлений, однако работа над силовой установкой и оптимизацией расхода энергии также продолжается.

Вассёр подчеркнул, что прогресс необходим не только Ferrari, но и остальным командам, включая Mercedes. Тем не менее, Скудерия намерена сосредоточиться на собственных задачах. «В целом результат можно считать удовлетворительным», — подытожил он.

Говоря о предстоящем этапе в Китае, Вассёр отметил, что трасса в Шанхае имеет совершенно иную конфигурацию и отличается по уровню энергопотребления и температурным условиям: «Не думаю, что Mercedes там окажется в конце пелотона, но расстановка сил может несколько измениться».