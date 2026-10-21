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Вассёр о проделанной работе: «Мы много работали, чтобы закрепить прогресс»

Ferrari рассчитывает продолжить прогресс в Остине: Фредерик Вассёр рассказал о целях команды на Гран-при США и готовности раскрыть потенциал SF-26.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.10.2026, 19:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В Ferrari положительно оценивают результаты первой осенней серии из трёх последовательных гонок и рассчитывают улучшить показатели во второй части сезона.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «После двух позитивных уик-эндов в Азии, где мы заработали много очков, нас ждёт американская часть сезона, стартующая на трассе в Остине.

Circuit of the Americas – одна из самых сложных трасс, где есть повороты самого разного вида. Мы много работали и хотим закрепить прогресс, достигнутый в последних гонках. Наша цель в этот уик-энд – снова показать стабильно высокие результаты во всех аспектах работы команды.

Мы с нетерпением ждем возможности выступить перед восторженными американскими болельщиками и максимально эффективно использовать потенциал SF-26».

Источник

Фредерик Вассёр (181)Ferrari (1078)

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