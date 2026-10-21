Вассёр о проделанной работе: «Мы много работали, чтобы закрепить прогресс»

В Ferrari положительно оценивают результаты первой осенней серии из трёх последовательных гонок и рассчитывают улучшить показатели во второй части сезона.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «После двух позитивных уик-эндов в Азии, где мы заработали много очков, нас ждёт американская часть сезона, стартующая на трассе в Остине.

Circuit of the Americas – одна из самых сложных трасс, где есть повороты самого разного вида. Мы много работали и хотим закрепить прогресс, достигнутый в последних гонках. Наша цель в этот уик-энд – снова показать стабильно высокие результаты во всех аспектах работы команды.

Мы с нетерпением ждем возможности выступить перед восторженными американскими болельщиками и максимально эффективно использовать потенциал SF-26».