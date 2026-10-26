Вассёр о прогрессе команды: «Мы движемся вперёд, но меня устроит только победа»

Фредерик Вассёр подвёл итоги Гран При США и признал, что Ferrari добилась заметного прогресса. При этом руководитель команды подчеркнул: полностью удовлетворённым он сможет быть только после победы.

Скудерия действительно улучшила свои результаты. Шарль Леклер уступил лишь Кими Антонелли, гонщику Mercedes и лидеру личного зачёта, а остальных соперников уверенно опередил и финишировал в Остине вторым.

Льюис Хэмилтон рассчитывал побороться с Максом Ферстаппеном за место на подиуме, однако на последних кругах был объявлен режим виртуального автомобиля безопасности (VSC). Это лишило британца возможности атаковать соперника.

«Можно сказать, что режим VSC под конец гонки не позволил Хэмилтону атаковать Ферстаппена, – рассуждал Вассёр после финиша в эфире Sky Sports. – Но при старте с 4-й и 5-й позиций сложно представить, что мы могли бы претендовать на более высокие результаты. Но машина способна на хороший темп, а команда реализовала эффективную тактику. Нам пришлось действовать агрессивно, поэтому мы выбрали вариант с двумя пит-стопами.

Но при моей работе меня может устроить только победа, а мы в этот уик-энд, вероятно, не смогли показать нужную скорость на двух самых важных кругах – это было в финале квалификации. Тем не менее мы движемся вперёд в плане общей эффективности и нашего потенциала.

Как покажут себя эти машины в Мехико, мы пока не знаем, учитывая, что при расположении трассы так высоко над уровнем моря там могут быть проблемы с охлаждением. Кроме того, мы впервые отправляемся туда, не имея тех больших антикрыльев, какие использовались в прошлом. Прижимная сила будет невелика, и к этому придётся адаптироваться. Полагаю, вся первая тренировка в пятницу будет полностью посвящена поискам нужного сцепления».