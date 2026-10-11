Главная Новости Ferrari Вассёр заявил, что Хэмилтон проигнорировал командные инструкции
Новости

Вассёр заявил, что Хэмилтон проигнорировал командные инструкции

Фредерик Вассёр заявил, что Льюис Хэмилтон сам отказался от пит-стопа на Гран-при Сингапура, из-за чего Ferrari упустила возможный подиум в гонке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.10.2026, 18:31·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон упустил возможность подняться на подиум в Сингапуре и завершил гонку шестым. На последних кругах гонщик на изношенных шинах пропустил Кими Антонелли и обоих пилотов McLaren.

Причиной такого результата стало спорное решение не проводить замену шин на машине семикратного чемпиона мира во время режима виртуального автомобиля безопасности.

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что команда дала Льюис Хэмилтон чёткую команду заехать в боксы, однако гонщик решил продолжить движение по трассе на изношенных шинах.

«Это было исключительно решение Льюиса, – рассказал Фредерик Вассёр после финиша Гран При Сингапура. – Мы звали его в боксы, но он не поехал. Очень жаль, ведь он мог финишировать третьим.

Я разочарован потому, что обе наши машины могли сегодня финишировать на подиуме, но вместо этого у нас шестое место. Мы обсудим это с Льюисом, но, в целом, наши гонщики хорошо поработали».

Источник

Льюис Хэмилтон (457)Фредерик Вассёр (178)Ferrari (1064)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация