Вассёр заявил, что Хэмилтон проигнорировал командные инструкции

Льюис Хэмилтон упустил возможность подняться на подиум в Сингапуре и завершил гонку шестым. На последних кругах гонщик на изношенных шинах пропустил Кими Антонелли и обоих пилотов McLaren.

Причиной такого результата стало спорное решение не проводить замену шин на машине семикратного чемпиона мира во время режима виртуального автомобиля безопасности.

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что команда дала Льюис Хэмилтон чёткую команду заехать в боксы, однако гонщик решил продолжить движение по трассе на изношенных шинах.

«Это было исключительно решение Льюиса, – рассказал Фредерик Вассёр после финиша Гран При Сингапура. – Мы звали его в боксы, но он не поехал. Очень жаль, ведь он мог финишировать третьим.

Я разочарован потому, что обе наши машины могли сегодня финишировать на подиуме, но вместо этого у нас шестое место. Мы обсудим это с Льюисом, но, в целом, наши гонщики хорошо поработали».