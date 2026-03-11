Вассёр: "Наша цель — непрерывное развитие"

Команда Ferrari активно готовится к предстоящему Гран При Китая, где впервые в этом сезоне в программу включён спринт. Это событие открывает дополнительную возможность для получения ценной информации о болидах нового поколения, особенно учитывая, что трасса в Шанхае существенно отличается по своим характеристикам от автодрома в Австралии.

Времени на поиск оптимальных настроек машин у участников будет крайне мало: на весь уик-энд предусмотрена только одна часовая тренировка. В таких условиях командам приходится в значительной степени полагаться на данные, полученные в ходе работы на симуляторе, и с первых минут уик-энда стремиться к максимально эффективной работе на трассе.

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр отметил, что этап в Китае идёт сразу после гонки в Мельбурне, и в Шанхае коллективу предстоит решать задачи, которые будут существенно отличаться от предыдущих.

Он подчеркнул, что из-за формата уик-энда со спринтом подготовка будет ограничена по времени, поэтому работа, проведённая на симуляторе в Маранелло, приобретает ещё большее значение.

Вассёр добавил, что Формула 1 вступила в новую эпоху, и болиды теперь значительно отличаются от тех, на которых команды выступали последние годы. Каждая сессия предоставляет свежую возможность для освоения новых машин, совершенствования настроек и управления расходом энергии.

По словам руководителя команды, в Австралии были замечены обнадёживающие сигналы, однако впереди остаётся немало работы, а задачи становятся всё сложнее. В Шанхае Ferrari нацелена на дальнейший прогресс, накопление информации и слаженную работу в течение всего гоночного уик-энда, минимизируя возможность ошибок.