Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр рассчитывает на успешное выступление Скудерии в Катаре.

Фредерик Вассёр: «Мы отправляемся в Катар с решимостью продемонстрировать сплоченность команды и провести такой уик-энд, какого мы сами от себя ждём.

Трасса в Лосаиле отличается от трассы в Лас-Вегасе множеством зскоростных поворотов. Ограничение в 27 кругов для каждого комплекта шин добавит уникальности подходу к стратегии предстоящей гонки.

У нас есть три тренировки для подготовки машины, наша цель ясна – максимально использовать каждый момент уик-энда и добиться хорошего результата двумя машинами».