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Вассёр: большая высота станет ещё одним фактором, влияющим на ход гонки

Ferrari рассчитывает развить успех в Остине на Гран-при Мексики: Фредерик Вассёр рассказал о влиянии высоты и важности точных настроек машины на уик-энде.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.10.2026, 20:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

В Ferrari рассчитывают продолжить в Мехико успешную серию, начавшуюся в Остине.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Последние гонки показали, что мы движемся в правильном направлении, нужно продолжать работать с той же концентрацией и решимостью.

В Мексике нас ждёт совсем другой вызов по сравнению с Остином. Большая высота над уровнем моря добавит ещё одну переменную, которую нужно учитывать при настройке машины по ходу уик-энда. При столь плотной конкуренции умелые действия в таких условиях может сыграть решающую роль.

Наша цель — перенести положительную динамику последних гонок на этот уик-энд, сражаться как одна команда и создать себе условия для борьбы достижения очередного высокого результата».

Источник

Фредерик Вассёр (185)Ferrari (1090)

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