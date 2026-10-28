Вассёр: большая высота станет ещё одним фактором, влияющим на ход гонки

В Ferrari рассчитывают продолжить в Мехико успешную серию, начавшуюся в Остине.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Последние гонки показали, что мы движемся в правильном направлении, нужно продолжать работать с той же концентрацией и решимостью.

В Мексике нас ждёт совсем другой вызов по сравнению с Остином. Большая высота над уровнем моря добавит ещё одну переменную, которую нужно учитывать при настройке машины по ходу уик-энда. При столь плотной конкуренции умелые действия в таких условиях может сыграть решающую роль.

Наша цель — перенести положительную динамику последних гонок на этот уик-энд, сражаться как одна команда и создать себе условия для борьбы достижения очередного высокого результата».