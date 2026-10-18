Мы не сомневаемся в вашей способности добиться успеха.

Red Bull не будет считать себя по-настоящему успешной командой, пока не вернётся на прежний уровень и не выиграет чемпионат мира. Об этом заявил Пьер Ваше, технический директор команды из Милтон-Кинса.

Макс Ферстаппен одержал две победы подряд на этапах в Малайзии и Сингапуре. Для Red Bull Racing это первые подобные результаты на машине с силовой установкой собственного производства. Благодаря успехам четырёхкратного чемпиона мира команда почти сравнялась с McLaren в Кубке конструкторов.

Если Red Bull продолжит выступать в таком же темпе, к концу сезона команда сможет обойти действующих чемпионов мира и подняться на третью строчку командного зачёта. Однако первые победы с силовыми установками Red Bull Ford дались непросто: Макс поднялся на высшую ступень подиума только с 16-й попытки. При этом начиная с Гран При Канады он девять раз финишировал в первой тройке.

В интервью RacingNews365 Пьеру Ваше задали вопрос, были ли сомнения в том, что добиться успеха удастся уже в этом сезона.

«Нет, ведь мы никогда не останавливаемся на достигнутом, – ответил технический директор Red Bull Racing. – Главная польза для нас заключается в том, что мы продолжаем упираться до тех пор, пока не достигнем каких-то результатов. Никто не знает, когда это произойдёт. А если не получается, вы делаете необходимые выводы и продолжаете работать.

Процесс учёбы идёт постоянно, и цель в том, чтобы выиграть не только гонку, но и чемпионат. Затем важно удержаться на этом уровне. А если нашему гонщику не удаётся завоевать титул, а команде – Кубок конструкторов, нас это не устраивает, мы недовольны и начинаем сомневаться во всём, что делаем. Но сомнений в способности добиться успеха у нас нет.

Оставаться на высоком уровне всегда непросто. Однозначно, противостоять столь сильным соперникам очень трудно. Но в сложности нашего спорта и заключена его прелесть. Формула 1 – одно из самых сложных в мире инженерных состязаний. И сложнее всего находить идеи, которые были бы более перспективными и интересными по сравнению с разработками соперников».