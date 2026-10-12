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**Citroën 2CV Fourgonnette — ретрофургон, созданный для любви**

Citroen представил концепт 2CV Fourgonnette: электрический фургон с ретро-дизайном, отсылками к легендарной модели и кузовом с распашными задними дверями.
РедакцияР
Редакция
12.10.2026, 12:12·2 мин
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Фото: autoexpress

Stellantis начал Парижский автосалон с масштабной презентации: накануне открытия мероприятия концерн показал сразу шесть эффектных концепт-каров шести брендов. Однако особое внимание может привлечь Citroen 2CV, который, вероятно, предваряет серийную модель. Дополнительный интерес к новинке призван вызвать концепт фургона Citroen 2CV Fourgonnette, представленный брендом во французской столице.

Оригинальный 2CV Fourgonnette, что в переводе с французского означает ‘small van’, стал одним из самых известных коммерческих автомобилей Citroen. Пожалуй, уступает он по популярности лишь модели H van, которую часто выбирают владельцы фудтраков. Новая версия Fourgonnette до центральных стоек кузова практически повторяет концепт 2CV, но задняя часть заметно отличается.

Кузов получил угловатую корму и ряд прорезей в боковых панелях, напоминающих гофрированный металл оригинальной модели. Даже зарядный разъём выполнен в стилистике крышки топливного бака первого Fourgonnette.

Основной доступ в грузовой отсек обеспечивают задние двери распашного типа. При этом прорези в нижней части боковых панелей создают впечатление, что они также могут открываться, хотя подтвердить это пока сложно. В пресс-релизе приведено немного подробностей, а изображения салона и грузового отсека отсутствуют. Больше информации появится после детального осмотра автомобиля на выставке, однако не исключено, что перед нами лишь концептуальная дизайнерская разработка без полностью проработанного интерьера.

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