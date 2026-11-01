Валттери Боттас уверен в продолжении карьеры в Cadillac

Валттери Боттас ответил на слухи о возможной замене в составе Cadillac. По сообщениям, в следующем сезоне его может сменить Колтон Херта, однако финский гонщик «вполне уверен», что продолжит выступать за команду в 2027-м.

«Мне особого нечего сказать, – с таких слов начал ответ Валттери Боттас на просьбу прокомментировать возможную замену. – Ситуация такова, что сейчас распространяются слухи, но со временем всё прояснится.

Я знаю, что прописано в контракте, поэтому вполне уверен. Мне всегда было известно, кто будет выступать за команду в следующем году.

Конечно, с Серхио продлили контракт на больший срок, а у меня такого продления пока нет. Но в любой крупной компании подобные решения принимаются на заседании совета директоров. Думаю, это произойдёт в ближайшее время. Полагаю, всё просто должно быть утверждено высшим руководством в США.

Я подписал контракт с этой командой, чтобы работать на перспективу. В нашем случае иногда приходится сильно беречь машину для того, чтобы просто доехать до финиша. Я очень жду момента, когда в нашем распоряжении окажется более быстрая машина – тогда мы сможем добиться чего-то большего, а не просто добираться до финиша.

Всё, что я делаю в гонках, это просто следую инструкциям. Иногда они предельно чёткие – любой ценой добраться до финиша. Именно это я и делаю. Бывают ситуации, в которых нужно грамотно распределять ресурсы, а когда наступает момент атаковать, то атакую. Именно так было на прошлом этапе, когда я максимально выложился».