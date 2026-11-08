Валттери Боттас отметил многообещающий темп.

Квалификация Гран При Сан-Паулу прошла под дождём и завершилась для гонщиков Cadillac результатами, к которым команда уже привыкла в этом сезоне. Валттери Боттас показал двадцатое время, а Серхио Перес — двадцать первое. Из-за штрафов за замену силовых установок Валттери начнёт гонку с 18-й позиции, тогда как Серхио будет стартовать 22-м.

Валттери Боттас (20-й): «Квалификация прошла в сложных условиях. Первые два круга были не столько квалификацией, сколько заездом на выживание, но мне удалось удержать машину на трассе, и темп вначале выглядел вполне многообещающим.

Мне удалось довольно быстро вывести шины в рабочий диапазон, однако ближе к концу задние начали перегреваться и я, к сожалению, откатился в конец пелотона.

Было интересно провести дождевую квалификацию, ведь все остальные в этом сезоне прошли на сухой трассе, а в дождь могут появиться дополнительные возможности.

Посмотрим, как пройдёт гонка. Прогноз обещает переменчивую погоду, поэтому мы рассчитываем побороться и максимально использовать любой шанс, который нам представится».

Серхио Перес (21-й): «Условия на трассе были сложными, но я считаю правильным решение выехать раньше остальных. В целом, были некоторые вопросы к машине, но мы добились хорошего прогресса и чувствовали себя конкурентоспособными, что можно считать позитивным признаком.

Перед финальным кругом я был уверен в своих силах и рассчитывал, что он станет решающим, но, похоже, я слишком сильно охладил шины. Жаль, ведь на мой взгляд, была возможность добиться более высокого результата.

Надеюсь, в гонке пойдёт дождь. Посмотрим, как будут развиваться события».