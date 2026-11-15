Валттери Боттас отправился в путешествие на Галапагосские острова

После трёх подряд гонок в Северной и Южной Америке чемпионат наконец взял двухнедельную паузу. Провести это время можно по-разному.

Гонщики Формулы 1 почти весь год находятся в поездках по миру, поэтому на планете, вероятно, осталось не так много мест, где они ещё не побывали. Однако Валттери Боттас нашёл такой уголок и на этой неделе отправился на экзотические Галапагосские острова. Архипелаг расположен примерно в 1000 км от побережья Эквадора и имеет статус одной из провинций этой латиноамериканской республики.

Об особенностях Галапагосов знают все, кто хотя бы в общих чертах изучал в школе географию и зоологию. На островах вулканического происхождения обитает множество представителей фауны, которых больше нигде не встретить. По мнению учёных, 97% местных видов являются эндемиками, то есть уникальны.

Около двух веков назад на архипелаге побывал Чарльз Дарвин. Увиденное на Галапагосах вдохновило его на создание теории эволюции. Судя по всему, впечатления финского гонщика оказались не менее сильными. Это заметно по фотографиям, которыми он поделился на своих страницах в социальных сетях.

Особое впечатление производит гигантская черепаха, по размерам лишь немного уступающая гоночной машине. Вместе с Тиффани Кромвелл, его подругой, Валттери познакомился и с другими местными «жителями»: «драконами», игуанами, морскими львами и пингвинами. Кроме того, они наблюдали редких птиц.

Фото: F1news.ru

После этого Боттас оставил под подборкой любопытных снимков предельно короткий комментарий: «Галапагосы – нереальны!»