Валттери Боттас — о прогрессе команды: «Мы постепенно прибавляем во всём»

Команда Cadillac и её гонщик Валттери Боттас пока не набрали очков в сезоне, однако финн не считает результаты главным показателем на данном этапе.

Валттери Боттас отметил, что заранее ожидал непростого года с точки зрения выступлений. По его словам, сейчас коллектив сосредоточен на устранении проблем и постепенном прогрессе во всех направлениях.

Валттери Боттас: «Я знал, что сезон будет сложным, если говорить о результатах. Решение проблем, достижение прогресса и попытки наладить работу во всех областях – вот наши задачи в 2026-м.

Каждый уик-энд мы видим прогресс. Пока это напрямую не сказывается на результатах, но команда работает в разных направлениях, мы постепенно прибавляем во всём. Знаете, новая база Cadillac в Сильверстоуне оснащена лучше, чем база Mercedes.

Главный вопрос сейчас – прибавить в надёжности. Если на тренировках или в квалификации что-то ломается, прогресс уже невозможен, пока мы всё не исправим. Именно поэтому сейчас мы в первую очередь пытаемся решить проблемы, а не занимаемся повышением скорости и эффективности машины».