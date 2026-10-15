Главная Новости Cadillac F1 Валттери Боттас — о прогрессе команды: «Мы постепенно прибавляем во всём»
Новости

Валттери Боттас — о прогрессе команды: «Мы постепенно прибавляем во всём»

Валттери Боттас рассказал о задачах Cadillac в сезоне-2026: команда сосредоточена на надёжности и устранении проблем, а не на борьбе за очки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.10.2026, 13:01·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Команда Cadillac и её гонщик Валттери Боттас пока не набрали очков в сезоне, однако финн не считает результаты главным показателем на данном этапе.

Валттери Боттас отметил, что заранее ожидал непростого года с точки зрения выступлений. По его словам, сейчас коллектив сосредоточен на устранении проблем и постепенном прогрессе во всех направлениях.

Валттери Боттас: «Я знал, что сезон будет сложным, если говорить о результатах. Решение проблем, достижение прогресса и попытки наладить работу во всех областях – вот наши задачи в 2026-м.

Каждый уик-энд мы видим прогресс. Пока это напрямую не сказывается на результатах, но команда работает в разных направлениях, мы постепенно прибавляем во всём. Знаете, новая база Cadillac в Сильверстоуне оснащена лучше, чем база Mercedes.

Главный вопрос сейчас – прибавить в надёжности. Если на тренировках или в квалификации что-то ломается, прогресс уже невозможен, пока мы всё не исправим. Именно поэтому сейчас мы в первую очередь пытаемся решить проблемы, а не занимаемся повышением скорости и эффективности машины».

Источник

Валттери Боттас (217)Cadillac F1 (276)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
НовостиСтатьи

ESTEO V27: технологии и аксессуары, вдохновляющие на дальние путешествия

Редакция·09.10.2026
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация