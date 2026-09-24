Валттери Боттас: «Мы должны оптимизировать работу резины»

Пилоты Cadillac Серхио Перес и Валттери Боттас завершили вторую тренировку Гран При Азербайджана на 13-й и 19-й позициях соответственно. После сессии финский гонщик отметил, что команде необходимо улучшить баланс машины и работу с шинами, чтобы сократить отставание от соперников.

Валттери Боттас (19-й): «Состояние асфальта сильно менялось на протяжении дня, но это нормальная ситуация для этой трассы. В первой сессии мы больше внимания уделяли аэродинамическим тестам, собирая информацию, которая будет полезной в будущем. Во второй тренировке мы выглядели лучше, но всё нам ещё во многом нужно прибавить.

Нам нужно как следует поработать с балансом и оптимизировать работу резины. Пока нам не удаётся как следует заставить шины работать. Надеюсь, мы сможем приблизиться к соперникам, поскольку в Баку трасса такого типа, на которой могут быть шансы».