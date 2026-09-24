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Валттери Боттас: «Мы должны оптимизировать работу резины»

Валттери Боттас подвёл итоги второй тренировки Гран При Азербайджана: Cadillac нужно улучшить баланс и работу шин, чтобы приблизиться к соперникам в Баку.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.09.2026, 19:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Пилоты Cadillac Серхио Перес и Валттери Боттас завершили вторую тренировку Гран При Азербайджана на 13-й и 19-й позициях соответственно. После сессии финский гонщик отметил, что команде необходимо улучшить баланс машины и работу с шинами, чтобы сократить отставание от соперников.

Валттери Боттас (19-й): «Состояние асфальта сильно менялось на протяжении дня, но это нормальная ситуация для этой трассы. В первой сессии мы больше внимания уделяли аэродинамическим тестам, собирая информацию, которая будет полезной в будущем. Во второй тренировке мы выглядели лучше, но всё нам ещё во многом нужно прибавить.

Нам нужно как следует поработать с балансом и оптимизировать работу резины. Пока нам не удаётся как следует заставить шины работать. Надеюсь, мы сможем приблизиться к соперникам, поскольку в Баку трасса такого типа, на которой могут быть шансы».

Источник

Валттери Боттас (202)Cadillac F1 (259)

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