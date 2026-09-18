Валттери Боттас готовится принять участие в велогонке в Эстонии

Сезон складывается для Валттери Боттаса непросто: финский гонщик пока не набрал очков, поскольку машина новой команды Cadillac F1 не отличается высокой скоростью. Кроме того, за 14 этапов чемпионата он шесть раз не смог добраться до финиша из-за различных технических проблем.

Формально Боттаса связывает с Cadillac контракт на следующий год. Тем не менее уже появились слухи о возможной замене гонщика после завершения чемпионата. Одной из причин называют отсутствие у Валттери спонсоров, тогда как его напарника Серхио Переса традиционно поддерживает крупный мексиканский бизнес.

Об этом сообщает финская пресса, отмечая, что досрочное расторжение соглашения с Валттери может дорого обойтись команде. В таком случае Cadillac придётся выплатить гонщику неустойку.

Как будут развиваться события, пока предполагать не имеет смысла. Сам Боттас не унывает и компенсирует отсутствие заметных результатов в Формуле 1 успехами в другом виде спорта.

Речь идёт о велогонках. По информации эстонской газеты Postimees, в эту субботу Валттери Боттас примет участие в 123-километровой гравийной гонке, которая пройдёт по маршруту Отепя – Тарту.

Соревнование входит в Мировую серию UCI Gravel. 37-летний финн уже неоднократно участвовал в подобных стартах, проходящих в разных странах, и регулярно занимал высокие места в своей возрастной группе.

По итогам предыдущих этапов Валттери уже получил право выступить в финале серии, который состоится в октябре в Австралии. Однако в те же выходные пройдёт Гран При Сингапура, поэтому Боттас проведёт этот уик-энд за рулём машины Формулы 1, а не на велосипеде.