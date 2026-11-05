Валттери Боттас заявил: «Для меня ничего не меняется»

За шесть кругов до окончания Гран При Мехико на машине Валттери Боттаса во время начальной фазы торможения перед 1-м поворотом почти на полной скорости разрушился узел передней левой подвески. Финский гонщик Cadillac оказался участником серьёзной аварии.

Перед Гран При Сан-Паулу Боттаса, разумеется, спросили о последствиях этого инцидента.

Валттери Боттас: «Вы же понимаете, когда такое происходит на трассе, в этом нет ничего хорошего. Такого быть не должно, однако авария произошла, и лучшее, что мы можем в этой ситуации сделать – это постараться разобраться в причинах случившегося и принять меры, чтобы исключить повторения таких проблем.

Верю, что именно это и было сделано, поэтому, когда я вернусь за руль, то вновь буду уверен в машине».

На фоне новых слухов о возможных изменениях в составе Cadillac в следующем году Валттери также попросили рассказать о дальнейших планах.

«Что касается будущего, то для меня ничего не меняется, – категорично заявил Боттас. – Я всегда знал, что у меня долгосрочный контракт, и настрой у меня такой: прежде всего я стараюсь добиться, чтобы дела команды постепенно менялись к лучшему, и я надеюсь, что в итоге у меня будет хорошая машина. Больше мне нечего добавить, ведь и от команды я тоже слышу, что ничего не должно измениться. В общем, настрой у меня именно такой».