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Этап Формулы-1 планируют проводить в ЮАР до 2030 года

Формула 1: ЮАР приветствовала планы Руанды провести Гран-при в 2030 году и заявила, что этап на трассе Кьялами состоится намного раньше.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.10.2026, 19:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Накануне стало известно о совместных планах Формулы 1 и правительства Руанды провести национальный Гран При на будущей трассе, которая расположится примерно в 40 километрах от Кигали. В ЮАР, также претендующей на проведение этапа чемпионата мира, отреагировали на эту новость.

Министр спорта Южной Африки Гайтон Маккензи заявил в социальных сетях, что гонка в Руанде не станет препятствием для организации Гран При Формулы 1 на трассе Кьялами.

«Мы рады за Руанду и её планы принять этап Формулы 1 в 2030 году, – написал Маккензи. – Они работали над этим дольше, чем ЮАР, и заслужили право провести гонку.

В то же время стоит вспомнить, что только в одной Италии проводилось по два этапа за сезон, поэтому не надо реагировать на новость [о Руанде] так, словно целый континент из 55 стран может претендовать только на одну гонку. ЮАР тоже примет Формулу 1, причём даже раньше 2030 года».

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