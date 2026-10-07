Этап Формулы-1 планируют проводить в ЮАР до 2030 года

Накануне стало известно о совместных планах Формулы 1 и правительства Руанды провести национальный Гран При на будущей трассе, которая расположится примерно в 40 километрах от Кигали. В ЮАР, также претендующей на проведение этапа чемпионата мира, отреагировали на эту новость.

Министр спорта Южной Африки Гайтон Маккензи заявил в социальных сетях, что гонка в Руанде не станет препятствием для организации Гран При Формулы 1 на трассе Кьялами.

«Мы рады за Руанду и её планы принять этап Формулы 1 в 2030 году, – написал Маккензи. – Они работали над этим дольше, чем ЮАР, и заслужили право провести гонку.

В то же время стоит вспомнить, что только в одной Италии проводилось по два этапа за сезон, поэтому не надо реагировать на новость [о Руанде] так, словно целый континент из 55 стран может претендовать только на одну гонку. ЮАР тоже примет Формулу 1, причём даже раньше 2030 года».