В Williams финансовые потери сократили вдвое

Команда Williams сократила убытки по итогам 2025 года вдвое. Согласно отчётности, размещённой в британском реестре Companies House, убыток до налогообложения составил 19,6 миллионов фунтов стерлингов. С учётом налогов итоговый показатель достиг 25,1 миллиона фунтов.

Годом ранее убыток до налогообложения Williams составлял 42,2 миллиона фунтов, а итоговый убыток — 49,8 миллионов. Таким образом, за год команде удалось существенно уменьшить финансовые потери.

Ключевым фактором улучшения стали результаты Williams на трассе. В 2025 году команда заняла пятое место в Кубке конструкторов, тогда как годом ранее была девятой. Это позволило Williams получить больше призовых выплат от Formula One Management.

Положительная динамика объясняется не только призовыми, но и увеличением спонсорских поступлений. Оборот Williams за 2025 год вырос с 179,7 миллионов фунтов до 243,9 миллионов фунтов. После вычета расходов, связанных с получением выручки, валовая прибыль команды составила 93,8 миллионов фунтов против 72,5 миллионов годом ранее.

К концу 2025 года денежные резервы Williams уменьшились до 98,5 миллионов фунтов. Годом ранее этот показатель составлял 130 миллионов фунтов.

Директор Williams Мэттью Сэвидж отметил, что полученный финансовый результат соответствовал ожиданиям и стратегии команды.

«Хотя группа Williams по-прежнему работает с убытком, это соответствует нашим ожиданиям и стратегии продолжать инвестировать во все направления бизнеса, чтобы улучшать результаты на трассе, коммерческие показатели и добиваться успеха в средне и долгосрочной перспективе, – говорит Сэвидж. – Ещё одним подтверждением амбиций команды и набранного темпа стало появление нескольких крупных коммерческих партнёров в 2026 году: Barclays, Anthropic, BNY, Wilkinson Sword, Estrella Galicia, Nuveen, New Era и Giraud-Perregaux».

До 30 сентября финансовую отчётность также должны представить другие британские команды Формулы 1, включая Alpine, McLaren и Red Bull.