Williams опубликовала официальное заявление после того, как FIA сообщила о превышении британской командой бюджетного лимита в сезоне 2025 года.
Проверка расходов команд и производителей силовых установок показала, что девять из одиннадцати команд и все пять производителей соблюдали финансовый регламент. При этом Williams превысила установленный лимит и допустила процедурные нарушения.
Процедурные нарушения также выявили у Alpine, однако команда уложилась в бюджетный лимит.
Williams признала нарушение и заключила с FIA соглашение. Команда выплатит штраф, а её квоты на испытания в аэродинамической трубе и CFD-моделирование будут сокращены на 1,5% в течение следующих 12 месяцев.
В Williams сообщили, что превышение возникло из-за административных расходов, связанных с изменением структуры компании. В команде ошибочно считали, что эти затраты не нужно включать в расчёт бюджетного лимита.
«Команда Williams заключила с FIA соглашение о признании нарушения в связи с отчётностью по лимиту расходов за 2025 год, – говорится в заявлении Williams. – В FIA установили, что команда незначительно превысила лимит и допустила сопутствующее процедурное нарушение.
Превышение составило 627 тысяч фунтов стерлингов, или 0,48% от лимита расходов на 2025 год. Согласованные меры предусматривают финансовый штраф и сокращение на 1,5% объёмов испытаний в аэродинамической трубе и CFD-моделирования в течение следующих 12 месяцев.
Нарушение связано с административными расходами, которые возникли при изменении структуры компании. Мы считали, что эти затраты не подпадают под действие лимита. После обсуждения вопроса с FIA мы согласились урегулировать ситуацию в соответствии с трактовкой федерации, согласно которой эти расходы следовало учитывать при расчёте бюджетного лимита.
FIA отметила, что Williams не получила никакого спортивного или финансового преимущества и даже не стремилась его получить. Также федерация подтвердила, что на протяжении всей проверки мы сотрудничали с ней и действовали добросовестно.
Принципиальность и честность – важнейшие ценности Williams. Теперь мы можем закрыть этот вопрос и сосредоточиться на будущем.
Мы всегда поддерживали введение лимита расходов и продолжим его поддерживать. Для эффективной работы этой системы необходим строгий контроль за соблюдением установленных ограничений».