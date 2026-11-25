Williams опубликовала официальное заявление после того, как FIA сообщила о превышении британской командой бюджетного лимита в сезоне 2025 года.

Проверка расходов команд и производителей силовых установок показала, что девять из одиннадцати команд и все пять производителей соблюдали финансовый регламент. При этом Williams превысила установленный лимит и допустила процедурные нарушения.

Процедурные нарушения также выявили у Alpine, однако команда уложилась в бюджетный лимит.

Williams признала нарушение и заключила с FIA соглашение. Команда выплатит штраф, а её квоты на испытания в аэродинамической трубе и CFD-моделирование будут сокращены на 1,5% в течение следующих 12 месяцев.

В Williams сообщили, что превышение возникло из-за административных расходов, связанных с изменением структуры компании. В команде ошибочно считали, что эти затраты не нужно включать в расчёт бюджетного лимита.