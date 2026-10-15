Williams готовится отметить 50-летний юбилей

В следующем году команда Williams отметит 50-летие первой гонки, состоявшейся в Испании в 1977 году. К юбилею для болельщиков подготовят масштабную программу мероприятий.

В апреле команда сообщила, что автомобиль 2027 года получит не очередной индекс FW49, а название FW50.

С 11 по 28 февраля 2027 года в Лондоне будет работать выставка «W50 Live». Посетители увидят памятные экспонаты и несколько исторических машин:

FW06 — первый автомобиль Williams Grand Prix Engineering;

FW11B — чемпионская машина Нельсона Пике 1987 года;

FW14B — легендарный автомобиль, доминировавший в сезоне 1992 года и принесший титул Найджелу Мэнселлу;

FW19 — чемпионская машина Жака Вильнёва 1997 года;

FW25 — машина Хуана-Пабло Монтойи, на которой он в 2003-м установил рекорд средней скорости, продержавшийся 17 лет;

FW38 — автомобиль Валттери Боттаса, на котором он установил рекорд максимальной скорости в Формуле 1 — 378 км/ч.

Также на выставке W50 Live представят раскраску FW50.

На сайте команды и в официальном приложении болельщики смогут выиграть VIP-пропуск на презентацию FW50 и бесплатные билеты на W50 Live. Кроме того, им предложат выбрать раскраску Williams для домашней гонки в Сильверстоуне и принять участие в многочисленных конкурсах.

18 февраля Williams отправится в Италию, где в течение трех дней будет проходить мероприятие для болельщиков «Формула-1 Live в Милане». В рамках события состоится групповая презентация машин 2027 года, включая новую FW50.

Алекс Элбон: «Williams – это команда с большой историей, на протяжении полувека дарившая миллионам болельщиков невероятные воспоминания. Для меня честь представлять команду в год её 50-летия. В этой команде жив дух Фрэнка Уильямса, он по-прежнему движет нами».

Карлос Сайнс: «Williams – это особенная команда, я горжусь быть её частью. Здесь по-настоящему семейная атмосфера и своя система ценностей, которую редко встретишь в других видах спорта.

50-летний юбилей – отличный повод вспомнить и отпраздновать достижения этой команды, но и возможность использовать её наследие как напоминание о том, к чему мы стремимся – быть в авангарде этого спорта как с точки зрения результатов, так и с точки зрения инноваций.

Мы знаем, на что была способна команда Williams в прошлом, и теперь наша очередь сделать так, чтобы она снова стала победителем. Это непростая цель, требующая упорства, и я верю, что в 50-летнюю годовщину мы сделаем еще один шаг к её достижению».

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Подумать только, более сотни команд появились и исчезли в Формуле 1 с тех пор, как Фрэнк Уильямс создал эту команду практически с нуля, преисполненный решимости гоняться и побеждать сильнейших.

Независимость, страсть и неустанное стремление к победе по-прежнему в нашей крови, несмотря на то, что мы вступаем в 50-й год своего существования. Наши торжества позволят новому поколению болельщиков вновь познакомиться с героями и историями, которые сформировали наследие Williams и помогут нам достичь новых высот».

Стефано Доменикали, президент и генеральный директор Формулы 1: «Невероятно, что мы отмечаем 50-летие Williams в Формуле 1. Сэр Фрэнк создал одну из самых выдающихся команд нашего спорта, основанную на целеустремленности, стойкости и бескомпромиссном стремлении к успеху.

Эти ценности вдохновляют команду и сегодня, когда она пишет следующую главу своей удивительной жизни. Williams – это не только важная часть нашей истории, но и неотъемлемая составляющая Формулы 1 с её достижениями, воспоминаниями и моментами, которые навсегда займут особое место в нашем спорте».