Главная Новости Автопром В Татарстане создают центр разработки отечественной компонентной базы
Новости

В Татарстане создают центр разработки отечественной компонентной базы

В Казани создается филиал НАМИ — Центр разработки российской компонентной базы для проектирования, испытаний автокомпонентов и импортозамещения в автопроме
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.08.2026, 17:11·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

В Казани формируется филиал ФГУП «НАМИ» — Центр разработки российской компонентной базы. Согласно информации, опубликованной государственным научным центром на официальном сайте, подразделение займется проектированием, созданием и запуском серийного производства критически важных автокомпонентов. Кроме того, специалисты будут выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов отметил, что реализация первого этапа продолжит системную работу по развитию собственных инжиниринговых компетенций в автокомпонентной подотрасли. Одной из задач также станет укрепление испытательной и валидационной базы.

В состав инфраструктуры центра войдут лаборатории для испытаний электрических систем и проведения инженерного анализа. В дальнейшем планируется открыть лабораторию электромагнитной совместимости, а также площадки для верификационных и валидационных испытаний автокомпонентов.

Прикладные разработки филиал будет осуществлять совместно с Лабораторией ИПТ «ИДЕЯ» и Казанским национальным исследовательским технологическим университетом. Такое сотрудничество создаст дополнительные возможности для решения задач импортозамещения в транспортном машиностроении.

Источник

Разработки (21)Автомобильные компоненты (59)Автопром (135)Сарыаркаавтопром (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация