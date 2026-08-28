В Татарстане создают центр разработки отечественной компонентной базы

В Казани формируется филиал ФГУП «НАМИ» — Центр разработки российской компонентной базы. Согласно информации, опубликованной государственным научным центром на официальном сайте, подразделение займется проектированием, созданием и запуском серийного производства критически важных автокомпонентов. Кроме того, специалисты будут выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов отметил, что реализация первого этапа продолжит системную работу по развитию собственных инжиниринговых компетенций в автокомпонентной подотрасли. Одной из задач также станет укрепление испытательной и валидационной базы.

В состав инфраструктуры центра войдут лаборатории для испытаний электрических систем и проведения инженерного анализа. В дальнейшем планируется открыть лабораторию электромагнитной совместимости, а также площадки для верификационных и валидационных испытаний автокомпонентов.

Прикладные разработки филиал будет осуществлять совместно с Лабораторией ИПТ «ИДЕЯ» и Казанским национальным исследовательским технологическим университетом. Такое сотрудничество создаст дополнительные возможности для решения задач импортозамещения в транспортном машиностроении.