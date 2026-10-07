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В Сингапуре Mercedes сравнит две версии автомобиля

Тото Вольфф рассказал о планах Mercedes на Гран-при Сингапура, проверке обновлений и штрафе Джорджа Расселла после отказа двигателя в Малайзии.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.10.2026, 11:53·2 мин
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Фото: F1news.ru

Перед началом сингапурского уик-энда руководитель команды Mercedes Тото Вольфф рассказал об особенностях предстоящего этапа.

Тото Вольфф: «Уик-энд в Малайзии получился для нас сложным. Мы пытались понять, почему наши результаты на трассе не соответствуют ожиданиям, и нашли несколько направлений, которые необходимо изучить более тщательно. Но в Формуле 1 нет простых ответов. Прежде чем делать выводы, нам нужно собрать больше данных.

Гонка в Сингапуре позволит сразу же продолжить эту работу. Мы будем выступать на трассе с совсем другими характеристиками, что позволит составить более чёткую картину. Именно поэтому по ходу уик-энда мы будем оценивать как последние обновления, так и предыдущую спецификацию машины, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше.

После отказа двигателя в Малайзии Джорджа ждёт штраф за замену силовой установки. Это был обидный сход, особенно из-за того, как здорово он выступал в прошлый уик-энд. К сожалению, такие вещи — часть нашего спорта, и сейчас мы сосредоточены на том, чтобы предоставить ему максимально конкурентоспособную машину, позволяющую пробиться вперёд.

Нам нужно максимально использовать последний в сезоне этап с субботним спринтом, продолжать учиться и добиться максимально высокого результата на обеих машинах. Сингапур станет важной проверкой нашего понимания ситуации и стойкости нашей команды».

Источник

Тото Вольфф (223)Mercedes (901)

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