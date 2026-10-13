В Сингапуре арестовали двоих человек в связи с Гран-при

Проведение Гран При в городе неизбежно создает определенные сложности. Магазин, куда еще вчера можно было зайти за хлебом, сегодня может оказаться на платной территории, для входа на которую требуется билет. С подобной ситуацией регулярно сталкиваются жители Монако, а теперь похожий случай произошел в Сингапуре.

Как сообщает Channel News Asia, гражданин Индии Давер Ариш Адил предстал перед судом по двум обвинениям в незаконном проникновении. По данным полиции, сначала Давер попал на платное мероприятие без билета, а затем оказался в зоне для персонала, где его задержали. Вместе с ним был арестован 35-летний мужчина, причастность которого к произошедшему пока расследуется.

За каждое незаконное проникновение на чужую территорию Даверу грозит до трех месяцев тюрьмы, штраф до 1500 сингапурских долларов или оба наказания одновременно.

В прошлом году нарушитель, проникший в VIP-зоны на Гран При Сингапура, был приговорен к четырем неделям тюремного заключения.