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В Сильверстоуне появится трибуна имени Джорджа Расселла

На Гран При Великобритании 2027 года в Сильверстоуне откроют именную трибуну Джорджа Расселла GRandstand в повороте Farm Curve для болельщиков.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.09.2026, 17:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В Сильверстоуне объявили о создании именной трибуны Джорджа Расселла к Гран При Великобритании 2027 года. Она будет называться GRandstand и расположится в повороте Farm Curve.

Farm Curve — быстрый левый поворот, который в начале круга соединяет Abbey и Village. Джордж Расселл станет вторым британским гонщиком после Ландо Норриса, в честь которого в Сильверстоуне появится именная трибуна.

Джордж Расселл: «Большие новости! Я очень рад сообщить, что на Гран При Великобритании 2027 года появится трибуна GRandstand. Она расположится в Farm Curve, и это отличное место с прекрасным видом на первые четыре поворота. Билеты скоро поступят в продажу. Не могу дождаться встречи с вами!»

За время выступлений в Формуле 1 Джордж Расселл одержал семь побед и завоевал одиннадцать поулов. В этом году гонщик Mercedes впервые поднялся на подиум в Сильверстоуне, заняв второе место.

Источник

Джордж Расселл (316)Mercedes (868)

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