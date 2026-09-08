В Сильверстоуне появится трибуна имени Джорджа Расселла

В Сильверстоуне объявили о создании именной трибуны Джорджа Расселла к Гран При Великобритании 2027 года. Она будет называться GRandstand и расположится в повороте Farm Curve.

Farm Curve — быстрый левый поворот, который в начале круга соединяет Abbey и Village. Джордж Расселл станет вторым британским гонщиком после Ландо Норриса, в честь которого в Сильверстоуне появится именная трибуна.

Джордж Расселл: «Большие новости! Я очень рад сообщить, что на Гран При Великобритании 2027 года появится трибуна GRandstand. Она расположится в Farm Curve, и это отличное место с прекрасным видом на первые четыре поворота. Билеты скоро поступят в продажу. Не могу дождаться встречи с вами!»

За время выступлений в Формуле 1 Джордж Расселл одержал семь побед и завоевал одиннадцать поулов. В этом году гонщик Mercedes впервые поднялся на подиум в Сильверстоуне, заняв второе место.