В Шанхае ожидают официального подтверждения отмены двух этапов

В ближайшие выходные ожидается официальное объявление об отмене Гран При Бахрейна и Гран При Саудовской Аравии. Об этом сообщили источники, находящиеся в паддоке автодрома в Шанхае.

Поводом для сомнений в проведении этапов Формулы 1 в апреле стали военные события на Ближнем Востоке. Руководство FIA и Формулы 1 внимательно следило за развитием ситуации, надеясь на скорое урегулирование конфликта. На протяжении последних недель происходили постоянные консультации с промоутерами гонок, однако приоритетом организаторов оставалась безопасность всех участников чемпионата и зрителей.

По имеющейся информации, Формула 1 не планирует искать замену отменённым этапам в Сахире и Джидде. Это приведёт к сокращению календаря сезона до 22 Гран При. Между Гран При Японии и этапом в Майами образуется перерыв продолжительностью пять недель.

Изначально предполагалось, что после японского этапа все технические средства и болиды отправятся в Бахрейн, а затем в Саудовскую Аравию. Теперь же необходимо решить, будет ли груз доставлен напрямую во Флориду или организована промежуточная стоянка.

Команды также получили возможность за свой счёт отправить машины из Японии на базы для проведения обслуживания и подготовки к следующим гонкам. Позже техника может быть переправлена в Майами из Европы. Все эти расходы будут включены в общий бюджетный лимит.

Сложности возникли и у участников Формулы 2 и Формулы 3. Их оборудование и болиды до сих пор остаются в Мельбурне, поскольку следующие этапы обеих серий должны были пройти в Бахрейне, а Формула 2 – ещё и в Саудовской Аравии. Пока неизвестно, будут ли организованы замены отменённых этапов, однако, учитывая, что участники оплатили полный сезон, вероятность замещающих гонок достаточно высока.

Для команд Формулы 1 ситуация осложняется тем, что после предсезонных тестов в Бахрейне боксы на трассе Сахир остались полностью оборудованными, а часть техники уже была отправлена в Джидду. Кроме того, Pirelli, McLaren и Mercedes, участвовавшие в шинных тестах, оставили в Бахрейне дополнительное оборудование.

Как правило, команды используют несколько комплектов оборудования, которые доставляются морским транспортом на различные этапы чемпионата. Теперь же им предстоит искать альтернативные решения для этапов, где планировалось использование техники, находящейся на Ближнем Востоке.

С другой стороны, дополнительный месяц на базах даст коллективам возможность тщательно проанализировать первые три гонки сезона и поработать над улучшениями на симуляторах. Также инженерам придётся скорректировать обновления, запланированные к внедрению в Бахрейне и Джидде, и перенести их на майамский этап.

Стоит отметить, что отмена двух гонок приведёт к тому, что новые правила по измерению степени сжатия двигателя, которые должны были вступить в силу 1 июня, теперь начнут действовать после пяти этапов вместо семи запланированных ранее.