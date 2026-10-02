В шаге от утопии: почему советский эксперимент с грузовиком ЗИЛ-132С на метровых «бочках» вместо шин оказался неудачным

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В ту эпоху общество увлекалось масштабными покорениями — от космоса до дикой тайги и океанских впадин. Инженеры Завода имени Лихачёва также стремились расширить границы возможного. Они разрабатывали необычные вездеходы, которые, по замыслу создателей, должны были изменить представление о технике высокой проходимости.

Опыт эксплуатации серийных грузовиков не особенно радовал руководство. Даже машины, оснащённые «зубастых» внедорожных шинами, быстро увязали в сибирской грязи. Исключением частично становился ЗИЛ-157, продолжавший движение там, где другие автомобили останавливались, однако и для него требовался очень опытный водитель.

Гусеничные машины демонстрировали более высокую проходимость. Это подтверждали тракторы и мелкосерийные вездеходы. Однако у такой техники был существенный недостаток: траки разрушали и без того плохие дороги, превращая их в непроходимое месиво.

По этой причине Специальное конструкторское бюро ЗИЛ занималось поиском нестандартных решений. В феврале 1964 года специалисты представили опытный ЗИЛ-132С — грузовик, который необычным внешним видом удивляет и сегодня. Вместо традиционных колёс он получил огромные резиновые «бочки», являвшиеся пневмокатками. Об этой разработке — в материале редакции carsweek.ru.

Каноны нам не нужны, как и подвеска

Необычный облик ЗИЛ-132С объяснялся особенностями его создания: прототип собрали из доступных агрегатов. Перед конструкторами стояла задача оперативно проверить, насколько жизнеспособной окажется смелая идея. За основу взяли узлы серийного грузовика ЗИЛ-157К, а на раму установили знакомую трёхместную кабину от ЗИЛ-164.

Конструкция подвески была полностью оригинальной. Вернее, подвеска отсутствовала: на машине не применялись ни рессоры, ни пружины, ни амортизаторы. Картеры мостов закрепили непосредственно на усиленной раме, а функцию смягчения ударов должны были выполнять бочкообразные колёса.

Фото: Carsweek.ru

Вездеход оснастили пневмокатками И-245 диаметром и шириной ровно по одному метру. Давление внутри составляло всего 0,2–0,5 кгс/см². Предполагалось, что такие колёса обеспечат плавное преодоление неровностей. Кроме того, большая площадь опоры должна была снизить удельное давление на грунт и помочь машине двигаться по глубокому снегу и болотистой местности.

В отличие от трехосного ЗИЛ-157К, прототип получил двухосную схему. Под капотом установили двигатель объёмом 5,6 литра мощностью 109 л. с. Силовой агрегат сочетался с пятиступенчатой механической коробкой передач и стандартной двухступенчатой раздаточной коробкой от «Колуна».

Уникальное рулевое управление

Широкие пневмокатки создали проблему уже на этапе проектирования. При попытке повернуть колёса упирались в раму и лонжероны, поэтому обычная схема управления оказалась непригодной. Инженеры приняли радикальное решение: переднюю ось зафиксировали, а задний мост сделали управляемым. Его установили на поворотной платформе с гидравлическим приводом.

В результате ЗИЛ-132С получил схему, напоминавшую конструкцию современных вилочных погрузчиков. Из-за особенностей поворотной платформы тормозные механизмы на задней оси пришлось убрать. Тормоза сохранились только спереди.

Испытания и их неутешительный итог

К испытаниям опытный ЗИЛ-132С приступил весной 1964 года. Разработчики рассчитывали, что на бездорожье он сможет превзойти серийные машины. На песчаном берегу и зыбких торфяниках вездеход действительно демонстрировал хорошие результаты: низкое давление на поверхность позволяло ему словно плыть по грунту. Однако на этом преимущества конструкции практически заканчивались.

Фото: Carsweek.ru

Отсутствие подвески быстро стало главным недостатком машины. При скорости выше 20 км/ч даже небольшая неровность подбрасывала грузовик. ЗИЛ-132С начинал вести себя как неуправляемый резиновый мяч и мог резко уйти в сторону. Экипаж в кабине сильно трясло: испытатели ударялись головами о потолок, а на раме из-за чрезмерных нагрузок появились трещины.

Управляемый задний мост оказался эффективным только в теории. Во время движения прототип постоянно рыскал и плохо удерживал прямое направление. На косогоре заднюю часть машины сразу сносило вниз, создавая угрозу опрокидывания. Исправить положение при помощи газа не удавалось: тяжёлому вездеходу не хватало мощности 109-сильного двигателя.

Не оправдали себя и экспериментальные пневмокатки. Тонкие стенки шин легко повреждались сучьями и острыми камнями, а ремонт или замена в полевых условиях были практически невозможны. На асфальте катки быстро изнашивались. Советская химическая промышленность того времени ещё не располагала материалом, способным выдерживать подобные нагрузки.

Маневренность оставалась низкой даже на мягком грунте. Во время поворота задние катки не скользили вбок, а сдвигали перед собой большие валы грязи и земли, останавливая машину. Радиус разворота достигал гигантских восьми метров, причём добиться этого можно было только на твёрдой поверхности. На болоте вездеход почти не мог менять направление. Забитые жидкой грязью катки начинали интенсивно буксовать, и ЗИЛ-132С массой 5,5 тонн быстро зарывался в грунт по самые мосты.

Бесславный финал

Глава СКБ Виталий Грачёв вскоре пришёл к выводу, что продолжение испытаний и дальнейшая модернизация ЗИЛ-132С лишены смысла. Проект закрыли в том же 1964 году. Единственный экземпляр разобрали: стандартные кабину и кузов вернули на склады, оригинальные мосты демонтировали, а изношенные пневмокатки отправили в утиль.

Несмотря на неудачный результат, разработка демонстрирует смелость и бескомпромиссность экспериментов, которые проводило конструкторское бюро ЗИЛ в 1960-х годах. Подобные ошибки помогали инженерам искать более эффективные решения, впоследствии приведшие к созданию легендарных многоосных поисково-спасательных амфибий. ЗИЛ-132С так и не стал серийным, однако сохранившиеся архивные фотографии позволяют оценить масштаб замысла советских конструкторов.

Справка

ЗиЛ-157 — советский и российский среднетоннажный грузовик.

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Фото: YouTube.com