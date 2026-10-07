В интернете появились шпионские снимки нового BMW iX4

Накануне скорого дебюта нового электрического купе-кроссовера iX4 пользователь @Kero_Wolf опубликовал в Instagram фотографии автомобиля.

Что известно о модели

BMW iX4 станет преемником нынешнего X4 и получит дизайн и технологии нового поколения Neue Klasse. После iX3 и i3 модель станет третьим автомобилем BMW, построенным на соответствующей архитектуре. По характеру новинка будет спортивной версией нового iX3.

Фото: Carsweek.ru

Автомобиль предложат в двух исполнениях — 40 xDrive и 50 xDrive. Обе версии получат полный привод, однако будут различаться техническими характеристиками и запасом хода. В оснащение нового iX4 войдут система BMW eDrive шестого поколения и батарея емкостью 108.7 кВт·ч.

Новый силуэт

На опубликованных фотографиях автомобиль выглядит так же, как закамуфлированные прототипы, замеченные во время недавних тестов. Ключевой особенностью экстерьера стала покатая линия крыши. Благодаря ей iX4 больше напоминает крупный гран-туризмо, чем традиционный SUV.

Фото: Carsweek.ru

Вместо вертикального кузова, характерного для iX3, BMW выбрала спортивный силуэт в стиле фастбэк. Благодаря этому iX4 займет место более динамичной альтернативы iX3 в линейке электромобилей BMW.

Стиль интерьера

Интерьер iX4 выполнен в соответствии с концепцией Neue Klasse. На изображениях можно увидеть центральный сенсорный дисплей диагональю 17.9 дюйма и новое рулевое колесо. Еще одной особенностью станет BMW Panoramic Vision — 3D-проекционный дисплей, изображение которого выводится по всей ширине передней панели.

Фото: Carsweek.ru

Что известно о цене

Официальная стоимость нового iX4 пока не объявлена. Ожидается, что модель окажется немного дороже ранее представленного iX3 2027 модельного года. В США iX3 50 xDrive стоит от $61 500, а в Европе — от €73 925. Европейским покупателям также доступна версия iX3 40 по цене от €63 400. Ее запас хода по циклу WLTP составляет 628 км.

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Фото: @Kero_Wolf