В интернете появились фотографии прототипа нового Kia Sportage

На прошлой неделе Hyundai представила совершенно новый Tucson с радикально изменившимся дизайном, полностью обновленным интерьером и акцентом на гибридные силовые установки. Теперь в сеть попали фотографии нового Sportage от коллег по Hyundai Motor Group — концерна Kia. Журналисты Carscoops изучили снимки и спрогнозировали, каким может оказаться кроссовер.

Внешний вид

Большая часть автомобиля скрыта под камуфляжем и черными панелями, маскирующими силуэт. Однако уже заметно, что новая модель, как и актуальный Sportage, будет использовать множество компонентов Tucson. Кузов кроссовера в следующем поколении станет более угловатым и «квадратным». Особенно хорошо это видно по боковым окнам: плавные изгибы уступили место острым углам.

Фото: Carsweek.ru

Камуфляж не закрывал обновленную переднюю часть автомобиля с новой решеткой радиатора. Изменения коснулись и оптики. Если у нынешнего Sportage фары и дневные ходовые огни объединены в один блок, то новое поколение получит двухэтажную архитектуру фар. Точную форму светотехники пока определить сложно, но уже видны вертикальные и горизонтальные светодиодные элементы. Основные блоки фар расположены ниже, на бампере, в квадратных нишах.

Фото: Carsweek.ru

На прототипе установлены черные спортивные диски, однако они предназначены только для испытаний и не появятся на серийной версии. В целом силуэт новинки напоминает электрические кроссоверы Kia — EV5 и EV9. Для них характерны четкие грани вместо плавных линий и плоская крыша.

Рассмотреть дизайн кормы не удалось: задняя часть автомобиля была плотно закрыта камуфляжем. Предполагается, что задние фонари сделают выразительными, чтобы приблизить внешний вид кроссовера к концепт-карам.

Технические характеристики

Новый Sportage сохранит платформу N3/N4, которую также получит новый Tucson. Длина автомобиля увеличится примерно на 60 мм, а колесная база станет немного больше. Моторная гамма, вероятно, будет схожа с предложением для Tucson.

Ожидаются два бензиновых двигателя: 1,6-литровый турбомотор и 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью от 148 л.с. до 190 л.с. Крутящий момент составит от 191 Нм до 264 Нм.

Фото: Carsweek.ru

Кроме того, в линейке должны появиться гибридные версии. Стандартный гибрид оснастят 1,6-литровым турбодвигателем, батареей емкостью 1,49 кВт·ч и компактным электромотором. В зависимости от рынка суммарная мощность составит 233 л.с. – 242 л.с.

Подключаемый гибрид получит батарею увеличенной емкости — 17,1 кВт·ч. Его общая мощность достигнет 288 л.с., а крутящий момент составит 350 Нм.

Ожидается, что Kia представит новый Sportage в следующем году. Кроссовер станет частью модельной линейки 2028 года.

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Фото: carscoops.com