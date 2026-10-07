В сентябре падение рынка автокредитования продолжилось

На форуме автобизнеса CarX 2026 эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели традиционную «Оперативку». В ходе мероприятия они отметили дальнейшее усиление тенденции к снижению рынка автокредитования в сентябре.

Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов сообщил, что в сентябре количество кредитов, выданных на новые автомобили, сократилось на 19% по сравнению с сентябрем 2025 года. По итогам 9 месяцев в целом пока сохраняется положительная динамика (+1%). Однако в 3-м квартале выдачи уже снизились, что связано с высокой сравнительной базой.

По оценкам экспертов, уже в октябре положительная динамика может исчезнуть. В результате по итогам всего года кредитование новых автомобилей в штуках, вероятно, покажет «минус». В рублевом выражении за 9 месяцев показатель пока демонстрирует рост (+16%), что объясняется увеличением цен на автомобили.

На рынке автомобилей с пробегом динамика складывалась иначе: в начале года кредитование устойчиво росло. В 2025 году выдачи кредитов на подержанные машины, напротив, резко сокращались — в отдельные месяцы падение достигало 2 раза и даже больше. На рынке новых автомобилей дистрибьюторы субсидировали кредиты, и у некоторых из них машину можно было приобрести чуть ли не в рассрочку. На «вторичке» таких предложений не было, а при высокой ключевой ставке проценты по кредитам оставались очень большими. Поэтому в прошлом году выдачи автокредитов на вторичном рынке существенно снизились. В 2026 году условия стали более приемлемыми, и по итогам 9 месяцев зафиксирован рост: +14% в штуках и +36% в рублях.

Отдельная сессия форума автобизнеса CarX 2026 была посвящена автокредитованию. Ее участники сообщили, что сегодня в кредит приобретается 55% новых автомобилей. Средний размер займа на новые машины по итогам 9 месяцев нынешнего года составил 1,63 млн рублей, а на подержанные — 1,43 млн рублей.