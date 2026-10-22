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В Сан-Паулу состоялась презентация победного кубка

Гран При Сан-Паулу представил первый кубок Формулы 1, напечатанный на 3D-принтере: титановый трофей создавали 90 часов, его стоимость — около 200 тысяч реалов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.10.2026, 18:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Организаторы Гран При Сан-Паулу показали кубок, который вручат победителю и призёрам бразильского этапа. В истории Формулы 1 это первый кубок, изготовленный с помощью 3D-принтера.

Над дизайном работали бразильские дизайнеры Фабио Кастеллотти, Фернандо Ламбиази и Габриэль Шолаб. Основой для оформления стали выпускной коллектор мотора V10, «эски» Сенны и клетчатый флаг.

Кубок полностью изготовлен из титана. Печать одного экземпляра заняла 90 часов, а его стоимость составила около 200 000 бразильских реалов.

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