В Сан-Паулу состоялась презентация победного кубка

Организаторы Гран При Сан-Паулу показали кубок, который вручат победителю и призёрам бразильского этапа. В истории Формулы 1 это первый кубок, изготовленный с помощью 3D-принтера.

Над дизайном работали бразильские дизайнеры Фабио Кастеллотти, Фернандо Ламбиази и Габриэль Шолаб. Основой для оформления стали выпускной коллектор мотора V10, «эски» Сенны и клетчатый флаг.

Кубок полностью изготовлен из титана. Печать одного экземпляра заняла 90 часов, а его стоимость составила около 200 000 бразильских реалов.