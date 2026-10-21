В Россию ввезли сотни новых корейских кроссоверов: сколько теперь стоит бюджетный Kia Seltos

Покупателям, которые с недоверием относятся даже к локализованным «китайцам» российского производства, может подойти проверенный «кореец» Kia Seltos. Сотни таких кроссоверов доставляют из Китая по альтернативным схемам. Как выяснили «Автоновости дня», минимальная стоимость автомобилей начинается от 2 млн рублей.

Речь идет о машинах, которые уже доставили в Россию, растаможили и выставили на продажу из наличия. Например, в Самаре сразу несколько новых Kia Seltos предлагаются за 1 995 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Автомобили представлены в комплектации Comfort. В ее оснащение входят шесть подушек безопасности, светодиодная оптика, медиасистема с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма и цифровая приборная панель такого же размера. Также предусмотрены камера кругового обзора, бесключевой доступ, кнопка Start/Stop, удаленный запуск двигателя и панорамная крыша.

Кроме того, Kia Seltos получили комбинированную обивку сидений из кожи, замши и алькантары, климат-контроль, передние и задние парктроники, электронный стояночный тормоз и 17-дюймовые легкосплавные диски с датчиками давления.

Для всех «китайских» Kia Seltos предусмотрен безальтернативный силовой агрегат — 1,5-литровый «атмосферник» MPI мощностью 115 лошадиных сил. В паре с ним работает проверенный временем вариатор. Привод во всех случаях передний.

В Красноярске стоимость аналогичного паркетника начинается от 2 200 000 рублей, а в Уфе — от 2 240 000 рублей. В Чебоксарах новые Kia Seltos стоят ориентировочно от 2 350 000 рублей, в Ростове-на-Дону — от 2 400 000 рублей.

У дилеров цены традиционно выше. Крупные мультибрендовые дилеры в Казани и Кемерово продают такие кроссоверы минимум за 2 650 000 рублей. В Набережных Челнах и Екатеринбурге стоимость «китайского» Seltos начинается от 2 850 000 рублей.

В Москве за автомобиль у дилера придется заплатить от 2 890 000 рублей, в Ярославле — от 3 045 000 рублей, в Уфе — от 3 100 000 рублей. В Санкт-Петербурге цены с учетом коммерческого утильсбора стартуют примерно от 3 290 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Согласно объявлениям, в разных регионах России продаются несколько сотен таких автомобилей. Часть машин доставляют под заказ. При этом покупателю доступны разные варианты оформления, предусматривающие уплату льготного или коммерческого утильсбора.

Окончательная стоимость обычно зависит от курса валют на дату сделки, затрат на доставку автомобиля в конкретный город и комиссии продавца.

Тем временем в России начали принимать заказы на новую Hyundai Creta в рестайлинговом кузове. В таком исполнении модель официально на российском рынке не продавалась. Речь идет о Hyundai Creta второго поколения, которую теперь привозят в нашу страну из ОАЭ. Ее ориентировочная минимальная стоимость составляет 2 600 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев