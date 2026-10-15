В Россию ввезли сотни новых Hyundai Santa Fe: где продают и сколько стоит самый надежный корейский кроссовер

В Россию начали привозить для продажи несколько сотен новых семейных кроссоверов Hyundai Santa Fe пятого поколения. Модель, официально представленная на российском рынке более 20 лет, сейчас предлагается по заметно отличающимся ценам. Минимальный ориентир составляет 5 050 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

Согласно объявлениям, поставляемые в Россию Hyundai Santa Fe доступны как с шестиместным, так и с семиместным салоном. Во втором случае на втором ряду установлен сплошной «диван», а не «капитанские» кресла. В частности, автомобиль за 5 050 000 рублей продается в Брянске на одном из крупнейших классифайдов.

Указанная цена относится к кроссоверу в максимальной комплектации Calligraphy. В нее входят черный салон с отделкой из натуральной кожи Наппа, двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, вентиляция передних кресел, подогревы руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Также предусмотрены электропривод и обогрев наружных зеркал, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя.

Оснащение Santa Fe включает электропривод крышки багажника с автоматическим открыванием, контурную подсветку салона и цифровую приборную панель с экраном диагональю 12,3 дюйма. Кроме того, кроссовер получил мультимедийную систему с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, беспроводную зарядку для смартфона и премиальную акустику Harman/Kardon с 10 динамиками. В список оборудования также входят адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора и комплекс современных электронных систем активной и пассивной безопасности.

В Екатеринбурге и Нягани аналогичный кроссовер можно приобрести из наличия за 5 099 000 рублей. В Москве и Подмосковье, судя по актуальным объявлениям, минимальная стоимость составляет 5 110 000-5 130 000 рублей. В Санкт-Петербурге, Краснодаре и Самаре новый Santa Fe предлагается по цене до 5 200 000 рублей.

Более высокие цены на такие кроссоверы зафиксированы в Ростове-на-Дону, Набережных Челнах, Пензе, Липецке, Ярославле, Новосибирске, Чебоксарах, Кемерово, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Уфе и Магнитогорске.

Почти все автомобили оснащены 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем с непосредственным впрыском. Его мощность составляет 247 л. с., а максимальный крутящий момент — 353 Нм. В паре с мотором работает классический восьмиступенчатый «автомат», привод во всех случаях полный. Разгон до 100 км/ч занимает около 11,5 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км/ч.

Ранее сообщалось, что Hyundai Santa Fe пятого поколения признали самым надежным корейским автомобилем по версии портала TopSpeed. За надежность кроссовер получил 9 баллов из 10 возможных, за безопасность — 8 баллов из 10, а за соотношение цены и качества — 8,5 баллов из 10.

Тем временем в России стартовали продажи Renault Duster третьего поколения, ранее не знакомого россиянам. Эти автомобили также поставляют в нашу страну по альтернативным схемам, преимущественно под заказ. На одном из классифайдов цены на них начинаются от 2 650 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев