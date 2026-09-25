В Россию ввезли десятки новых кроссоверов Mazda: сколько они стоят сейчас

Вместе с Mazda CX-5, входящей в «тройку» наиболее востребованных автомобилей параллельного импорта, в Россию поставляют и более компактную модель Mazda CX-30. Кроссовер также ввозят из Китая и предлагают, в частности, под заказ. Стоимость начинается от 2,3 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

Компания из Владивостока разместила на одном из классифайдов предложение о частном ввозе новой Mazda CX-30 за 2 288 000 рублей. Согласно объявлению, в эту сумму включены доставка, таможенная очистка, услуги брокера и комиссия.

Заказать автомобиль можно и в других городах. В Кургане его готовы привезти за 2 350 000 рублей, в Санкт-Петербурге — за 2 470 000 рублей. В Набережных Челнах и Чебоксарах цена составляет 2 500 000 рублей, а в Новосибирске и Красноярске — 2 550 000 рублей.

Помимо этого, Mazda CX-30 под заказ доступны в Казани, Краснодаре, Тюмени, подмосковном Реутове, Москве, Перми, Архангельске, Тольятти, Иваново и Самаре. При этом указанные в объявлениях суммы, как правило, не являются окончательными. Итоговая стоимость зависит от курса валют, комплектации, затрат на логистику и растаможку, утильсбора и других факторов.

Покупка автомобиля из наличия обычно обходится дороже. Так, в Архангельске кроссовер, уже доставленный дилером, продают за 2 858 000 рублей. В Тюмени «китайскую» CX-30 оценили в 3 590 000-3 735 000 рублей, в Екатеринбурге — в 3 850 000 рублей, а в Рязани — в 3 900 000 рублей. Крупные дилеры в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербуге предлагают такие автомобили минимум за 4 350 000 рублей.

Большинство представленных машин оснащено 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 158 л. с. и классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Реже встречаются версии с шестиступенчатой «механикой». Привод во всех случаях передний.

Ранее Mazda CX-30 назвали самой безопасной моделью среди семейных кроссоверов 2025—2026 модельного года. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) присвоило автомобилю максимальную оценку — пять баллов.