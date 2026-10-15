Легендарный Volkswagen немецкой сборки вновь появился в продаже в России, но стоит очень дорого.

Volkswagen Amarok второго поколения, в отличие от своего предшественника, не поставляется в Россию официально. Однако пикап доступен на российском рынке по альтернативным схемам. Как выяснили «Автоновости дня», на одном из классифайдов цены на модель немецкой сборки начинаются от 7 990 000 рублей.

Новый Volkswagen Amarok 2025 года выпуска продается из наличия в Ростове-на-Дону за 7 990 000 рублей. Пикап получил 2,3-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost от Ford. В связке с 10-ступенчатым «автоматом» он развивает 302 л. с. и 420 Нм крутящего момента. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8,8 секунды. Привод — полный 4Motion, дополненный механической блокировкой межосевого дифференциала.

Фото: Автоновости Дня

По словам продавца, комплектация у автомобиля максимальная. В «топе» у новых Amarok, как правило, предусмотрены кожаный мульти-руль, матричные светодиодные фары IQ.Light, адаптивный круиз-контроль и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя. Также заявлены электростеклоподъёмники на всех дверях, электроскладывание и обогрев зеркал, подогрев и электрорегулировки сидений, а также двухзонный климат-контроль.

За мультимедийные возможности отвечают система с 12-дюймовым сенсорным дисплеем и встроенной навигацией, цифровая панель приборов, премиальная акустика Harman Kardon и несколько USB-портов. В состав электронных ассистентов входят система помощи при торможении (BAS/EBD), система стабилизации (ESP), предупреждение о выезде из полосы, функция удержания в полосе и датчики давления в шинах.

У того же продавца из Ростова-на-Дону есть еще один такой пикап, но в другом цвете. Его стоимость составляет 8 100 000 рублей. Остальные представленные в продаже «Амароки» оснащены дизельными двигателями. Речь идет о 3,0-литровой V-образной дизельной «шестерке» Ford Powerstroke мощностью 241 л. с. и с крутящим моментом 600 Нм. Коробка передач — 10-ступенчатый классический «автомат».

В Сочи дизельный Volkswagen Amarok второго поколения, доступный из наличия, оценен в 8 270 000 рублей. В Москве минимальная стоимость автомобиля при поставке под заказ составляет 8 700 000 рублей. При этом за пикап из наличия один из столичных продавцов просит 11 200 000 рублей.

Дизельный вариант с 3,0-литровой «шестеркой» можно заказать также во Владивостоке и Самаре. С учетом всех расходов автомобиль обойдется минимум в 8 900 000 рублей и 9 670 000 рублей соответственно. В подмосковных Химках стоимость этого немецкого «грузовика» достигает 13 000 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Volkswagen Amarok второго поколения создан на общей платформе с Ford Ranger и фактически представляет собой совместный продукт Volkswagen и Ford. Модели унифицированы по основным узлам: у них одинаковые рамное шасси, подвеска с независимой «многорычажкой» сзади, силовая структура кабины, каркасы дверей, стекла, боковые зеркала и наружные ручки. Максимальная грузоподъемность пикапа составляет 1200 кг.

Тем временем в России немного снизилась стоимость китайского пикапа Foton Tunland V9 с бензиновым двигателем. В октябре прямая скидка по программе поддержки продаж выросла на 100 тыс. рублей и достигла 400 тыс. рублей.

Ранее «Автоновости дня» сообщили о возвращении на российский рынок китайского рамного пикапа JAC T8 Pro. В России он вновь предлагается с бензиновым и дизельным двигателями по цене от 3 130 000 до 3 230 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев