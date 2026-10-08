В Россию привезут автомобили на замену Skoda Karoq и Volkswagen Taos

Анализ объявлений на популярных классифайдах свидетельствует о продолжающихся поставках в РФ автомобилей Volkswagen Tharu 2026 года выпуска. Как сообщает портал CarsWeek, машины ввозят по схемам параллельного импорта.

Фото: Carsweek.ru

Общая информация об автомобиле

Volkswagen Tharu создавался для китайского рынка и выпускается совместным предприятием SAIC-Volkswagen. Кроссовер относится к C-классу и построен на модульной платформе MQB, общей с глобальными моделями Skoda Karoq и Volkswagen Taos.

Фото: Carsweek.ru

Длина Volkswagen Tharu составляет 4458 мм, ширина без зеркал — 1841, а высота — 1632 мм. Колесная база достигает 2680 мм. В зависимости от модификации клиренс варьируется от 160 до 189 мм. Для пассажиров второго ряда предусмотрен достаточно просторный салон.

Автомобили поставляют из Китая. Чаще всего их доставляют через страны СНГ либо напрямую через Владивостокскую таможню.

Технические особенности

В предложениях параллельного импорта встречаются два варианта Volkswagen Tharu. Они различаются объемом двигателя, типом привода и конструкцией коробки передач.

Более доступная модификация оснащена 1.5-литровым турбомотором EVO II мощностью 160 л.с. (250 Нм крутящего момента). Такой автомобиль имеет только передний привод и комплектуется 7-ступенчатым роботом DSG DQ200 с «сухими» сцеплениями. Коробка требует бережной эксплуатации, особенно при движении в пробках. Согласно китайскому паспорту, модель допускает использование 92 бензина.

Фото: Carsweek.ru

Вторая версия получила полный привод и 2.0-литровый турбированный двигатель EA888 мощностью 186 л.с. (320 Нм крутящего момента). В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка с «мокрыми» сцеплениями. Такая конструкция считается более надежной и неприхотливой. Для автомобиля предусмотрено использование только 95 и 98 бензина.

Фото: Carsweek.ru

Кроме того, на рынке встречается уменьшенная модель Tharu XR, построенная на платформе MQB A0. По концепции она сопоставима с VW T-Cross / Skoda Kamiq. Автомобиль оснащается полуторалитровым атмосферным двигателем, упрощенной комплектацией и полузависимой задней балкой вместо независимой многорычажки.

Внутреннее оснащение

После рестайлинга 2023 года интерьер Tharu стал более насыщенным и лишился скучного «аналогового» пластика. Все автомобили после обновления получили парящую 12-дюймовую панель планшетного типа.

В комплектациях среднего и старшего уровня устанавливается цифровая виртуальная кокпит-панель диагональю 10,25 дюйма. Блок управления климат-контролем полностью перевели на сенсорный формат.

Популярные комплектации

На российском рынке чаще всего представлены следующие комплектации:

Fashion (Базовая): светодиодные фары, тканевый салон, обычный кондиционер, базовая мультимедиа и задние парктроники.

Comfort (Оптимальная): панорамная крыша с люком, отделка салона экокожей, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль и камера заднего вида.

Luxury / Flagship (Топовые): адаптивный круиз-контроль (IQ.Drive), контурная подсветка салона, матричная оптика IQ.Light, подогревы сидений и руля. В версии Flagship также предусмотрена премиальная аудиосистема Beats.

Специфика параллельного импорта

Автомобили китайского производства, как правило, не оснащаются «зимним пакетом». В Volkswagen Tharu подогрев передних сидений появляется только начиная со средней комплектации. Подогревы лобового стекла, форсунок омывателя и заднего дивана не предусмотрены. Крупные дилеры нередко устанавливают эти функции уже в РФ.

Фото: Carsweek.ru

Штатная мультимедийная система поддерживает только китайский и английский языки. В базовых версиях может отсутствовать совместимость с Apple CarPlay и Android Auto. Вместо них используется китайский аналог Baidu CarLife, который не работает в РФ.

Официальная гарантия на автомобили, ввезенные по схемам параллельного импорта, не распространяется. Максимум, на что могут рассчитывать покупатели, — гарантия от автосалона.

Цены

На классифайдах стоимость переднеприводного Volkswagen Tharu 1.5 amt 2026 выпуска составляет примерно 2-2.5 миллиона рублей. Самые доступные автомобили за 1.8 миллиона предлагают во Владивостоке. В Мурманске цена превышает 2.9 миллиона.

Модификация с двухлитровым двигателем стоит дороже: цены на нее начинаются от 3.8 миллионов рублей.

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Фото: Volkswagen