В Россию вновь вернулся проверенный кроссовер Mitsubishi, который дешевле Tenet T7 и Haval Jolion

Автомобили, ранее хорошо известные россиянам и пользовавшиеся спросом на российском рынке, продолжают «возвращаться» в страну благодаря альтернативному импорту. В их числе оказался кроссовер Mitsubishi ASX. Как выяснили «Автоновости дня», модель привозят из ОАЭ под заказ, а также продают из наличия в нескольких регионах РФ.

По состоянию на конец октября минимальная ориентировочная стоимость нового ASX, поставляемого под заказ, составляет 2 400 000 рублей. За эту сумму в Самаре предлагают переднеприводный автомобиль 2026 года выпуска в комплектации Instyle.

Фото: Автоновости Дня

Для сравнения, самый популярный в России кроссовер Tenet T7 в начальной комплектации с передним приводом стоит от 2 805 000 рублей. Цены на Haval Jolion с роботизированной коробкой начинаются от 2 499 000 рублей.

В оснащение нового Mitsubishi ASX стоимостью 2 400 000 рублей входят 18-дюймовые литые диски, светодиодные фары, рейлинги на крыше, тканевая обивка сидений, передний центральный подлокотник, кондиционер, а также датчики света и дождя. Кроме того, автомобиль получил электростеклоподъёмники спереди и сзади, круиз-контроль с ограничителем скорости, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, камеру заднего вида, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя.

Фото: Автоновости Дня

Новый полноприводный ASX за 2 450 000 рублей готовы доставить в Омск и Владивосток. В Благовещенске, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге стоимость заказа такого автомобиля оценивают в 2 500 000-2 550 000 рублей. В Новосибирске, Воронеже и Уфе цены на «заказные» кроссоверы выше и находятся в диапазоне от 2 600 000 до 2 750 000 рублей.

Стоимость уже доставленных Mitsubishi ASX, продающихся из наличия, начинается примерно от 2 780 000 рублей. Такой минимальный ценник указал крупный мультибрендовый автосалон из Тюмени. При этом в том же салоне цена на эти автомобили может доходить до 3 060 000 рублей.

Частные продавцы из Саратова и Москвы предлагают новые полноприводные ASX минимум за 3 100 000 рублей. В Санкт-Петербурге дилер просит за кроссовер 3 630 000 рублей. В Нижнем Новгороде, где автомобиль вскоре должен появиться в наличии, его стоимость составляет 4 249 000 рублей.

Все предлагаемые кроссоверы оснащены одним и тем же двигателем — проверенным 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 150 лошадиных сил. Мотор работает в паре с бесступенчатым вариатором. В зависимости от комплектации автомобиль может иметь передний или полный привод.

Между тем в линейке практичных семиместных автомобилей, поставляемых в Россию в том числе параллельным импортом, недавно появился Mitsubishi Xpander. Этот компактвэн и его «внедорожная» версия Xpander Cross прибывают из ОАЭ. Минимальная стоимость моделей составляет 2,4 млн рублей.

Автор: Иван Бахарев