Легендарный Kia Sorento снова доступен в России: цена надежного семиместного кроссовера

Рестайлинговый Kia Sorento 4-го поколения, выпускаемый в семиместной конфигурации, поставляют в Россию по альтернативным схемам. В 2022 году эта модель успела встать на конвейер калининградского «Автотора». Сейчас несколько десятков автомобилей доступны в наличии или под заказ, выяснили «Автоновости дня».

Одно из наиболее выгодных предложений на новый Kia Sorento зафиксировано во Владивостоке. За 5 150 000 рублей покупателям готовы доставить в Москву переднеприводный гибридный вариант. Его силовая установка включает 180-сильный бензиновый турбомотор Smartstream T-GDI объемом 1,6 литра и электродвигатель мощностью 67 сил. Совокупная отдача системы составляет 235 л. с.

При этом данная версия не является плагин-гибридом: заряжать батарею от розетки нельзя. Запас энергии восполняется за счет рекуперации при торможении и работы бензинового двигателя. Литий-полимерная батарея имеет емкость 1,49 кВт·ч, а в пару силовой установке поставлен 6-ступенчатый классический «автомат».

Еще одна компания из Владивостока предлагает привезти аналогичный Sorento за 5 400 000 рублей. Дизельная модификация при этом заметно дороже: в столице Приморья ее стоимость начинается от 8 000 000 рублей. Конечная цена автомобиля в каждом случае меняется динамически. На нее влияют курс валют, логистические расходы, таможенные платежи, утильсбор и другие факторы.

Версия на «тяжелом топливе» получила 194-сильный турбодизель объемом 2,2 литра. Максимальный крутящий момент двигателя достигает 440 Нм. Трансмиссия представлена 8-ступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями, а привод — полный.

Часть автомобилей уже прибыла в Россию и продается из наличия. Так, в Рязани новый полноприводный Kia Sorento выставлен за 5 700 000 рублей, а в Самаре — за 5 950 000 рублей. Обе машины оснащены 2,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 179 л. с. (232 Нм) и 6-ступенчатым классическим «автоматом».

В Екатеринбурге из наличия продают 235-сильный гибридный Kia Sorento за 5 950 000 рублей. В Москве доступны как минимум два кроссовера в наиболее динамичной версии. Они оснащены 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л. с. (422 Нм), 8-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Стоимость таких автомобилей составляет от 7 790 000 до 8 690 000 рублей.

Ранее сообщалось, что Kia Sorento вошел в рейтинг самых надежных семиместных автомобилей на рынке и занял в нем пятое место. Уровень надежности модели составил 94,8%. Рейтинг подготовили эксперты портала WhatCar совместно со специалистами страховой компании MotorEasy после опроса нескольких тысяч британских автовладельцев.

Тем временем в Россию для продажи привезли несколько сотен новых семейных кроссоверов Hyundai Santa Fe пятого поколения. Модель официально продавалась на российском рынке более 20 лет. Цены на нее существенно различаются, однако примерный минимальный ориентир составляет 5 050 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев