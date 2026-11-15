В Россию привезли новый семейный Nissan с легендарным двигателем от Renault Logan и LADA Vesta: сколько он стоит

Небольшой сегмент минивэнов на российском рынке пополнился праворульным Nissan NV200, привезённым с японского рынка. «Автоновости дня» изучили объявления на классифайдах и обнаружили минимум два таких автомобиля без пробега. Самый доступный из них стоит 3 100 000 рублей.

Nissan NV200 представляет собой компактный вэн длиной около 4,4 м. Модель выпускается в двух вариантах: как грузовой фургон и как пассажирский минивэн с пятиместным или семиместным салоном.

Фото: Автоновости Дня

Одним из преимуществ модели является возможность трансформации салона. Сиденья второго и третьего рядов можно полностью снять, освободив большой грузовой отсек. Это позволяет перевозить крупные предметы и брать с собой питомцев. Кроме того, в салоне NV200 предусмотрено множество небольших отсеков, полок и подстаканников.

Согласно актуальным объявлениям, оба выставленных на продажу Nissan NV200 выполнены в кузове минивэна. Первый автомобиль продаётся в Новосибирске за 3 100 000 рублей.

Точная конфигурация его салона не указана. В список оснащения входят передние и задние электростеклоподъёмники, передние и задние парктроники, камера заднего вида, штатная противоугонная система, кондиционер, бортовой компьютер, фронтальные подушки безопасности и мультимедийная система с навигацией. Автомобиль также получил колёса на 15-дюймовых дисках, а вместе с ним предлагается комплект зимней резины.

Фото: Автоновости Дня

Второй новый Nissan NV200 выставлен на продажу в Хабаровске. Его стоимость составляет 3 600 000 рублей. Судя по фотографиям, автомобиль оснащён двухрядным пятиместным салоном. Комплектация почти не отличается от первой: в ней есть мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида с парктрониками, кондиционер, цифровая комбинация приборов и другие опции.

Наибольший интерес для россиян представляет силовая установка обоих автомобилей. Минивэны оснащены 113-сильным бензиновым «атмосферником» HR16DE объёмом 1,6 литра, разработанным альянсом Renault Nissan. Этот мотор хорошо знаком российским автомобилистам по моделям Nissan Qashqai, Renault Logan, Sandero и Duster, а также LADA Vesta и XRay. В паре с двигателем работает «ниссановский» вариатор CVT, привод у обоих экземпляров передний.

Ранее сообщалось о начале поставок в Россию по альтернативным схемам новых семиместных кроссоверов Nissan Pathfinder с китайского рынка. Пока автомобили привозят в штучном порядке, а их минимальная стоимость составляет 4 850 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев