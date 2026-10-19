В Россию привезли новый семейный кроссовер Hyundai — названа цена аналога Creta и Tucson

В России по альтернативным схемам поставок начались продажи еще одного среднеразмерного семейного кроссовера — Hyundai Mufasa. Автомобили привозят из Китая, а их стоимость на одном из известных классифайдов начинается от 2 900 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

Новый Hyundai Mufasa 2024 года выпуска без пробега предлагают доставить под заказ в Красноярск за 2 900 000 рублей. Автомобиль представлен в комплектации DLX. В нее входят отделка салона эко-кожей, кондиционер, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, цифровая приборная панель, мульти-руль, медиасистема с сенсорным дисплеем, датчик света, обогрев и электропривод зеркал, а также 18-дюймовые литые диски.

Кроссоверы 2025 года выпуска обходятся заметно дороже даже при заказной поставке. Так, в Самаре Hyundai Mufasa в комплектациях TOP и Night Edition TOP предлагают привезти за 4 070 000 рублей. В Екатеринбурге автомобиль в исполнении LUX того же года оценили в 4 799 900 рублей.

Новый Hyundai Mufasa из наличия можно приобрести, например, в Минеральных Водах. Стоимость автомобиля составляет 3 599 000 рублей. Комплектацию продавец не указал, отметив только наличие готового действующего ЭПТС, вентиляции и электрорегулировки передних сидений, а также панорамной крыши.

Все Hyundai Mufasa оснащаются исключительно передним приводом. Под капотом у кроссовера устанавливают 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» Smartstream G2.0 MPi мощностью 160 л. с. и максимальным крутящим моментом 193 Нм. Из-за одной «лишней» лошадиной силы двигатель не позволяет автомобилю претендовать на льготный утильсбор, поэтому его начисляют по коммерческой ставке.

На окончательную стоимость машины влияют не только утильсбор, но и комплектация, курс валют, расходы на логистику при доставке в конкретный город, схема оформления и другие факторы. Указанная в объявлении цена может не включать все затраты на ввоз автомобиля и документы, необходимые для его регистрации в ГАИ.

Ранее стало известно, что в Россию для продажи привезли несколько сотен новых семейных кроссоверов Hyundai Santa Fe пятого поколения. Модель официально продавалась на российском рынке более 20 лет. Сейчас цены на нее заметно различаются, однако примерный минимальный ориентир составляет 5 050 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев