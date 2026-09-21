В Россию привезли новый «неубиваемый» внедорожник Toyota: сколько стоит автомобиль, которому не страшен большой пробег

Рамный внедорожник Toyota Sequoia, который не раз занимал первые места в авторитетных зарубежных рейтингах надежности, появился на российском рынке. Как выяснили «Автоновости дня», изучив объявления на классифайдах, сейчас в продаже представлены несколько десятков таких автомобилей. Цены начинаются от 13 490 000 рублей.

Новую Sequoia в комплектации Limited из наличия в Москве предлагают за 13 490 000 рублей. В оснащение автомобиля входят 20-дюймовые легкосплавные диски, восьмиместный салон с отделкой из эко-кожи SofTex, кожаный мульти-руль с подогревом, цифровая приборная панель с экраном диагональю 12,3 дюйма и 14-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Последняя поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto.

Также комплектация предусматривает трехзонный климат-контроль, панорамную крышу, систему кругового обзора, электрические регулировки, подогрев и вентиляцию передних кресел.

Стоимость других внедорожников в исполнении Limited, доступных в Москве, составляет 13 990 000 — 14 690 000 рублей. Новые Sequoia в комплектации TRD Pro в столице продают минимум за 14 290 000 рублей.

Версия TRD Pro лучше адаптирована к бездорожью. Она получила подвеску с другими амортизаторами, функцию электронной блокировки заднего дифференциала, а также системы Multi-Terrain Select, представляющую собой селектор режимов движения, и Crawl Control — внедорожный «круиз-контроль». Последний помогает преодолевать крутые подъемы и спуски, колею, грязь и другие подобные участки.

Внешне Toyota Sequoia в исполнении TRD Pro обычно можно отличить по 18-дюймовым кованым дискам BBS матово-черного цвета и решетке радиатора с крупной надписью Toyota.

Кроме того, в Москве доступны внедорожники в комплектациях Platinum, Capstone и 1794 Edition. Цены на них начинаются соответственно от 14 990 000, 15 140 000 и 15 990 000 рублей.

Новые «Секвойи» под заказ предлагают также в Краснодаре и Владивостоке. Минимальная стоимость автомобилей там составляет 14 192 000 и 14 375 000 рублей соответственно.

Технически все Toyota Seqouia актуального поколения одинаковы. Внедорожники оснащаются гибридной силовой установкой i-Force Max, в состав которой входят 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом и электромотор. Их суммарная отдача достигает 437 л. с., а крутящий момент составляет 790 Нм.

В паре с силовой установкой работает 10-ступенчатый классический «автомат». Привод у всех версий только полный.

Ранее Toyota Seqouia занял первое место среди наиболее «живучих» кроссоверов и внедорожников. Именно этот автомобиль с наибольшей вероятностью способен достичь пробега в 400 тысяч километров без серьезных проблем. Показатель модели составил 42,3%, что почти в 9 раз выше среднего значения для сегмента SUV.

Автор: Иван Бахарев