В Россию привезли новый надежный внедорожник Mitsubishi по цене ниже, чем у «китайцев»

Рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, ранее официально продававшийся в России, теперь поставляют в страну по альтернативным схемам. Стоимость уже ввезенных и растаможенных автомобилей на классифайдах начинается от 5 500 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

Новые Mitsubishi Pajero Sport по цене 5 500 000 рублей выставлены на продажу в Кирове и Краснодаре. Оба автомобиля выпущены в 2023 году, однако оснащены разными силовыми агрегатами.

Фото: Автоновости Дня

В Кирове предлагают версию с 2,5-литровым 136-сильным дизельным двигателем. Это дефорсированный вариант проверенного временем мотора 4D56. Двигатель работает в связке с классическим шестиступенчатым «автоматом».

В Краснодаре продается Pajero Sport с 3,0-литровым 219-сильным бензиновым «атмосферником» V6 MIVEC. В данном случае установлена 8-ступенчатая «автоматическая» коробка. Все представленные автомобили имеют полный привод.

Для сравнения, цены на китайский рамный внедорожник Tank 400 начинаются от 6 299 000 рублей. Стоимость Tank 500 даже 2025 года выпуска составляет от 7 549 000 рублей. Гибридный внедорожник Esteo V27, недавно появившийся на российском рынке, также стоит дороже: минимальная цена достигает 5 920 000 рублей.

В Москве продают еще несколько новых Mitsubishi Pajero Sport, но уже 2026 года выпуска. За них просят от 7 199 000 до 7 349 000 рублей. Такие автомобили оснащены 2,4-литровым 181-сильным турбодизелем 4N15, развивающим максимальный крутящий момент 430 Нм в диапазоне 2500—3500 об/мин. Трансмиссия — 8-ступенчатый «автомат», привод — полный.

Фото: Автоновости Дня

Самый дорогой автомобиль представлен в комплектации Ultimate. У него черный кузов и черный кожаный салон. В список оснащения входят люк, электропривод водительского кресла, кожаный мульти-руль с перфорацией в местах хвата, круиз-контроль с ограничителем скорости, цифровая приборная панель и медиасистема с сенсорным дисплеем.

Также предусмотрены электростеклоподъемники, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, система кругового обзора, подогрев передних сидений, голосовое управление и другие опции.

Помимо Pajero Sport, благодаря параллельному импорту в Россию вернулся еще один знакомый SUV марки Mitsubishi — компактный кроссовер ASX. Автомобили поставляют из ОАЭ и продают как из наличия, так и под заказ. Цены начинаются от 2 400 000 рублей.

Ранее автоэксперт Александр Виноградов включил Mitsubishi Pajero Sport в число самых надежных внедорожников на российском рынке. В его мини-рейтинг также вошли Toyota Land Cruiser 100, Mercedes-Benz G-Class и Chevrolet Tahoe.

Автор: Иван Бахарев