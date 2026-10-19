Новый надежный седан за 1,5 млн рублей появился в России: где продают аналог «Логана» и «Рио»

В число недорогих и надежных иномарок, которые потенциально способны заменить Renault Logan и Kia Rio в России, входит Nissan Sylphy Classic с китайского рынка. Это простой седан с проверенным двигателем. Заказать его или приобрести из наличия можно по цене от 1,5 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

Одна из компаний из Омска предлагает на одном из классифайдов доставить под заказ новый седан 2025 года выпуска за 1 500 000 рублей. Судя по фотографиям, автомобиль оснащен бортовым компьютером, мультимедийной системой с крупным сенсорным дисплеем, кондиционером, подогревом и электрорегулировкой зеркал. Также предусмотрены запуск двигателя с кнопки, отделка салона эко-кожей и литые диски.

При этом окончательная стоимость может отличаться от указанной в объявлении. На нее влияют курс валют, логистические расходы, таможенное оформление, размер утильсбора и другие факторы. Для сравнения, отечественная LADA Vesta в кузове седан даже в самой доступной комплектации с вариатором стоит дороже — 1 631 000 рублей.

Во Владивостоке аналогичный Nissan Sylphy Classic можно заказать за 1 620 000 рублей. Автомобили из наличия предлагаются минимум за 2 160 000 рублей. Именно столько в Барнауле стоит экземпляр 2023 года выпуска без пробега, оснащенный тканевой отделкой сидений и простой аудиомагнитолой с монохромным дисплеем.

Еще как минимум два автомобиля доступны в Екатеринбурге. Их стоимость составляет от 2 350 000 до 2 400 000 рублей. Салоны этих машин отделаны тканью, однако оснащение включает полноценную мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и камеру заднего вида. При этом кнопки запуска двигателя и ряда других опций у них нет.

Фото: Автоновости Дня

Главным преимуществом «классического» Nissan Sylphy считается двигатель. Речь идет о бензиновом атмосферном моторе объемом 1,6 литра, который развивает 122 л. с. и 135 Нм крутящего момента. Этот агрегат выпускается с 2005 года и за это время неоднократно дорабатывался. В результате удалось свести «на нет» все «детские болезни» конструкции.

Двигатель получил распределенный впрыск топлива, однорядную цепь ГРМ с ресурсом до 200 000-250 000 км, усиленные опоры и усовершенствованную конструкцию поршневых колец. Турбина и «стучащие» гидрокомпенсаторы в нем отсутствуют.

Кроме того, ранее Nissan Sylphy Classic вошел в рейтинг самых надежных автомобилей Китая, составленный местным подразделением аналитического агентства J.D. Power. Проблемы с этой моделью возникают реже, чем с другими автомобилями данного сегмента.

Ранее стало известно, что рестайлинговый Nissan X-Trail третьего поколения, ставший последним X-Trail, официально представленным на российском рынке, продолжают выпускать в Китае. В Россию такие автомобили поставляют по альтернативным схемам, предлагая их как из наличия, так и под заказ.

Автор: Иван Бахарев