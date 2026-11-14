В Россию привезли новый надежный кроссовер Honda, который дешевле популярных моделей Haval и Geely.

Honda Vezel остается практически единственным кроссовером, который поставляют в Россию по альтернативным схемам сразу из двух стран — Китая и Японии. Различить автомобили можно по расположению руля. Стоимость машин, привозимых под заказ, начинается примерно от 2,2 млн рублей.

Так, во Владивостоке новый праворульный Honda Vezel предлагают доставить под заказ за 2 170 000 рублей. Согласно объявлению на одном из классифайдов, это кроссовер в максимальной комплектации G с полным приводом. В оснащение входят кожаный мульти-руль, обогревы лобового стекла, боковых зеркал и передних сидений, электронный стояночный тормоз, светодиодная оптика и литые диски.

В Благовещенске за 2 195 000 рублей доступен для заказа леворульный Honda Vezel с передним приводом. В Кемерово стоимость такой версии составляет 2 200 000 рублей, во Владивостоке — 2 300 000 рублей. В Иркутске и Томске автомобили предлагают за 2 500 000 и 2 539 000 рублей соответственно.

При этом указанные в объявлениях цены на автомобили под заказ, как правило, не являются окончательными. Итоговая стоимость зависит от курса валют на день заключения сделки, расходов на оформление документов и логистику, утильсбора, комиссии брокера и других факторов.

Новый Honda Vezel с правым рулём и полным приводом продают из наличия в Уссурийске за 2 320 000 рублей. В Хабаровске леворульный автомобиль с передним приводом выставлен за 2 330 000 рублей. Для сравнения, официальный кроссовер Geely Coolray в России стоит минимум 2 774 990 рублей, а цены на Haval Jolion в двухпедальных версиях начинаются от 2 499 000 рублей.

В Красноярске стоимость «китайской» версии Honda Vezel начинается от 2 450 000 рублей. В Иркутске уже доставленный автомобиль с левым рулём обойдется минимум в 2 520 000 рублей. Кроме того, новый Honda Vezel можно купить в Находке, Ангарске, Чите, Екатеринбурге, Абакане, Улан-Удэ, Пензе и Благовещенске. Максимальная указанная цена достигает 2 900 000 рублей.

Леворульные кроссоверы с китайского рынка комплектуют 1,5-литровым 118-сильным атмосферным двигателем, вариатором и, как правило, полным приводом. Праворульные Vezel обычно получают передний привод, 124-сильный мотор того же объема и вариаторную трансмиссию.

Ранее Honda Vezel вошел в рейтинг самых надежных автомобилей Китая, составленный местным подразделением американского аналитического агентства J.D. Power. В своем сегменте кроссовер продемонстрировал самое низкое количество проблем на сотню машин.

Автор: Иван Бахарев