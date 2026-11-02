В Россию привезли новый кроссовер Mazda, который дешевле популярных моделей Geely и Tenet

В числе кроссоверов Mazda, которые поставляют в Россию по альтернативным схемам, представлен не только популярный CX-5, но и его «уменьшенная версия» — CX-30. Как выяснили «Автоновости дня», автомобили доступны на классифайдах из наличия и под заказ. Цены начинаются от 2,2 млн рублей.

За 2 193 000 рублей можно заказать кроссовер 2023 года выпуска без пробега в городе Артём Приморского края. Автомобиль предлагается в комплектации Comfort с тканевым салоном и механической коробкой передач. В оснащение входят мультимедийная система, круиз-контроль, светодиодные фары, 16-дюймовые легкосплавные диски, камера заднего вида, задние датчики парковки, электронный стояночный тормоз с функцией Auto-Hold и другие опции.

Еще один аналогичный автомобиль предлагают привезти из Китая в Екатеринбург за 2 290 000 рублей. В Воронеже его цена составляет 2 400 000 рублей, в Чебоксарах и Новосибирске — 2 450 000 рублей. При заказе в Санкт-Петербурге и Набережных Челнах стоимость машины не превышает 2 500 000 рублей.

Для сравнения, китайский Geely Coolray даже с учетом новой прямой скидки в 400 тыс. рублей стоит дороже — от 2 554 990 рублей. Цены на самый популярный в России кроссовер Tenet T7 также выше и начинаются от 2 805 000 рублей.

Кроме того, «заказные» Mazda CX-30 доступны в Тюмени, Бийске, Новокузнецке, Абакане, Улан-Удэ, Нижнем Новгороде, Саратове, Барнауле, Ростове-на-Дону, Кемерово, Архангельске, Красноярске, Самаре, Волгограде, Москве и Подмосковье.

Стоимость автомобилей из наличия заметно выше. Один из наиболее доступных экземпляров продается в Тюмени за 3 735 000 рублей. В Екатеринбурге новую Mazda CX-30 предлагают за 3 750 000 рублей, в Рязани — за 3 900 000 рублей, а в подмосковных Котельниках — за 4 100 000 рублей. В Москве цена такого кроссовера начинается от 4 250 000 рублей.

При покупке «заказной» машины следует учитывать, что указанная в объявлении стоимость не всегда является окончательной. Итоговая цена зависит от актуального курса валют, точных расходов на доставку в конкретный город, таможенного оформления, размера утильсбора и других факторов.

Mazda CX-30 китайской сборки оснащается одним силовым агрегатом — 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 158 л. с. Двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Последняя встречается в 99% случаев, тогда как механической коробкой передач оборудован только самый дешевый экземпляр, доступный к заказу за 2 193 000 рублей. Независимо от версии привод у автомобиля только передний.

Ранее стало известно, что китайская марка Omoda впервые вытеснила Mazda из «десятки» лидеров российского авторынка за неделю с 19 по 25 октября. В результате легендарный японский бренд занял 11-ю строчку «общего зачёта».

Автор: Иван Бахарев