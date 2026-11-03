В Россию ввезли несколько сотен новых Toyota Camry: сколько теперь стоит легендарный седан

В Россию ввезли несколько сотен новых Toyota Camry в 80-м кузове. Автомобили выпустило совместное предприятие GAC-Toyota для китайского рынка. Культовый японский седан поставляют по альтернативным схемам, а минимальная стоимость машины из наличия составляет 3 415 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

Новую Camry XV80 2025 года выпуска по такой цене продаёт «частник» из Москвы. В Красноярске автомобили 2024 года производства стоят от 3 550 000 рублей, в Екатеринбурге — от 3 650 000 рублей, а в Ульяновске цены начинаются от 3 700 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Все перечисленные автомобили оснащены одним силовым агрегатом. Под капотом установлен 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 173 л. с., работающий в связке с бесступенчатым вариатором Direct Shift. Именно такую версию чаще всего привозят в Россию.

В Оренбурге седан из наличия выставлен за 3 900 000 рублей. В Минеральных Водах за 3 950 000 рублей продают гибридную модификацию. В её состав входят 2,0-литровый 152-сильный атмосферный ДВС и электродвигатель, а суммарная мощность установки достигает 197 лошадиных сил.

Фото: Автоновости Дня

Гибридную Camry XV80 также предлагают в Томске, Новосибирске и Красноярске. Цены находятся в диапазоне 3 950 000-4 000 000 рублей. В Тольятти и Екатеринбурге топовую гибридную версию оценили в 4 100 000 рублей. Её 2,0-литровый бензиновый двигатель и электромотор развивают вместе 231 л. с.

В этой комплектации используется вариатор e-CVT с электронным управлением, а электропитание обеспечивает литий-ионная батарея, установленная под задним сиденьем.

Примерно треть предложения новых Camry в 80-м кузове приходится на мультибрендовые автосалоны Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. В столице цены на 197-сильную гибридную версию начинаются от 4 200 000 рублей. Автомобиль мощностью 231 л. с. стоит от 4 375 000 рублей, а в Петербурге стоимость таких машин в основном превышает 4 500 000 рублей.

Кроме того, седаны доступны из наличия в Брянске, Иркутске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Набережных Челнах, Иваново, Сургуте, Стерлитамаке, Краснодаре, Абакане, Кургане, Симферополе, Челябинске, Перми, Волгограде, Уфе и других городах России.

Новые Toyota Camry также активно привозят из Китая под заказ. Цены на такие автомобили обычно «плавающие» и зависят от курса валют, стоимости логистики, растаможки, утильсбора и других факторов.

Во Владивостоке седан с 80-м кузовом готовы привезти минимум за 3 450 000 рублей. В Красноярске стоимость начинается от 3 650 000 рублей, а в Москве за автомобиль из будущей поставки просят не менее 3 700 000 рублей.

Тем временем частные импортеры и специализированные компании организовали поставки самого крупного внедорожника в модельном ряду Toyota — Sequoia. С учётом сложностей логистики, размера утильсбора и стоимости самого автомобиля цены на машины под заказ начинаются на классифайдах от 12 млн рублей.

Из Китая в Россию также поставляют новые семиместные кроссоверы Toyota Highlander. Как и Camry, они выпускаются совместным предприятием GAC-Toyota. На конец октября в наличии по всей стране насчитывалось несколько сотен таких автомобилей, а их стоимость начиналась от 4 900 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев