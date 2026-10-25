В Россию привезли необычный кроссовер Kia: сколько стоит уникальный Sportage, которого у нас не было

Предназначенные для Китая модели продолжают попадать на российский рынок по альтернативным схемам. Среди них — среднеразмерный кроссовер Kia Sportage Ace, который сейчас доступен из наличия сразу в нескольких городах России, выяснили «Автоновости дня».

Kia Sportage Ace создали на совместном предприятии Jiangsu Yueda Kia Motors в Китае. В основу автомобиля легла платформа Hyundai iX35, связанная с третьим поколением «глобального» Sportage. Поэтому модель представляет собой не обычный рестайлинг стандартного кроссовера, а отдельный продукт для местного рынка, который в 2020 году получил собственное обновление.

Один из таких автомобилей продается в Подмосковье. Новый Sportage Ace в комплектации Wоnderful Еdition оценили в 3 150 000 рублей. В оснащение входят сиденья с отделкой коричневой эко-кожей, цифровая приборная панель, медиасистема с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма, кожаный мультифункциональный руль, круиз-контроль с ограничителем скорости, подогрев и электрические регулировки передних сидений, панорамная крыша, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, парктроники и другие опции.

Еще один такой кроссовер выставлен в Самаре за 3 249 000 рублей. Кроме того, согласно объявлению на одном из крупнейших классифайдов, в Москве автомобиль можно приобрести за 3 500 000 рублей.

Все представленные машины имеют одинаковые технические характеристики. Под капотом установлен 2,0-литровый 161-сильный бензиновый «атмосферник» с цепным приводом ГРМ, работающий в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». Привод у кроссовера только передний.

Ранее «Автоновости дня» рассказали о появлении на российском рынке сотен новых кроссоверов Kia Sportage, доступных под заказ. Все автомобили предлагаются без пробега. Покупателям доступны как знакомые россиянам дорестайлинговые модели пятого поколения, так и обновленные версии.

Автор: Иван Бахарев