Благодаря альтернативным поставкам из Китая на российский рынок вновь возвращаются знакомые и популярные автомобили. В их числе оказался компактный кроссовер Kia Seltos: приобрести его можно из наличия или под заказ по цене от 1 850 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

Примерно в такую сумму обойдется новый Seltos при поставке во Владивосток и Воронеж. Для сравнения, сохранившиеся у дилеров компактные кроссоверы Chery Tiggo 4 стоят минимум 2 150 000 рублей. Цены на Haval Jolion с механической коробкой передач начинаются от 2 099 000 рублей, а версия с «роботом» обойдется как минимум в 2 499 000 рублей.

При этом указанные в объявлениях суммы, как правило, не являются окончательными. Итоговая стоимость зависит от курса валют на день сделки, комиссии продавца, выбранной комплектации, расходов на доставку автомобиля в нужный город и других факторов.

Фото: Автоновости Дня

Комплектации у «китайских» Kia Seltos обычно отличаются богатым оснащением. В список оборудования входят фронтальные и боковые подушки безопасности, передние и задние парктроники, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, камера заднего вида с системой кругового обзора, а также 27-дюймовая единая широкоформатная панель с экранами цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы.

Кроме того, кроссоверы оснащаются поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогревами руля и передних сидений, панорамной крышей с люком, 17-дюймовыми литыми дисками и полностью светодиодной оптикой.

Судя по объявлениям, рассчитывать на цену до 2 000 000 рублей при заказе кроссовера можно в Казани, Самаре, Перми, Симферополе, Тюмени, Москве, Уфе, Омске, Липецке, Иркутске и Благовещенске.

Автомобилей из наличия по стране уже несколько сотен. Самые доступные из них стоят 2 200 000 рублей — по крайней мере, именно за такую сумму новый Kia Seltos продают в Екатеринбурге. В Красноярске и Ростове-на-Дону автомобиль можно приобрести за 2 400 000 рублей, в Кемерово — за 2 550 000 рублей. В Казани, Омске и Самаре цены начинаются минимум от 2 700 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Отдельно отмечаются автомобили, которые есть в наличии у крупных дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Их стоимость традиционно выше. Как правило, это связано с необходимостью более высокой маржинальности, наличием гарантии и другими факторами.

Все «китайские» Kia Seltos объединяет силовой агрегат. Кроссоверы оснащаются безальтернативным 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л. с., который работает в связке с вариатором и только передним приводом. Версий с полным приводом у кроссоверов китайской сборки не бывает.

Ранее в России стала доступна для заказа обновленная Hyundai Creta. В таком исполнении кроссовер официально на российском рынке не продавался.