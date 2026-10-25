В Россию привезли надежную семиместную Toyota: сколько стоит один из лучших семейных кроссоверов мира?

Новая Toyota Grand Highlander может заинтересовать тех, кому нужен просторный трехрядный кроссовер для семьи и дальних поездок, но кто не рассматривает «китайца». Модель разработана для Северной Америки. Она крупнее обычного Highlander, однако компактнее рамной Sequoia. Минимальная стоимость автомобиля составляет 8 450 000 рублей.

Как выяснили «Автоновости дня», изучив объявления на классифайдах, Toyota Grand Highlander 2023 года выпуска без пробега продается официальным дилером Toyota в Ростове-на-Дону за 8 450 000 рублей.

Автомобиль представлен в «средней» комплектации Limited. В ее оснащение входят панорамная крыша с люком, 20-дюймовые литые диски, боковые зеркала с электроприводом складывания, кожаная отделка интерьера, вентиляция передних сидений и подогрев кресел первых двух рядов. Также предусмотрены кожаный мульти-руль с подогревом, декоративная подсветка салона, трехзонный климат-контроль и электропривод багажника с функцией hands-free. За безопасность при парковке отвечают камера заднего вида и парктроники, установленные спереди и сзади.

Кроме того, Grand Highlander получил цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма и мультимедийный дисплей такого же размера. В автомобиле установлена премиальная акустика JBL с 11 динамиками, сабвуфером и усилителем, а также предусмотрена беспроводная зарядка для смартфона. В список оснащения входят бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и комплекс электронных ассистентов Toyota Safety Sense 3.0. Он включает адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений, в том числе при парковке, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

Еще один аналогичный кроссовер продается в подмосковной Истре за 8 490 000 рублей. В Москве за 9 450 000 рублей выставлен автомобиль в топовой комплектации Platinum. В ней дополнительно доступны вентиляция сидений второго ряда, проекционный дисплей, цифровое зеркало заднего вида, системы кругового обзора и помощи при движении в пробках, а также отдельный режим работы полного привода для бездорожья.

«Гранд Хайлендеры» из Истры и Ростова-на-Дону оснащены бензиновым турбированным двигателем T24A-FTS объемом 2,4 литра. Его мощность составляет 265 л. с., а максимальный крутящий момент — 420 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

Московский экземпляр оснащен гибридной силовой установкой. В ее состав входят 2,4-литровый турбомотор и электромоторы. Совокупная отдача системы достигает 362 л. с. и 542 Нм крутящего момента. Трансмиссией служит шестиступенчатый «автомат».

Еще два новых бензиновых Grand Highlander в комплектации Limited продаются в Ростове-на-Дону за 9 800 000 рублей. Остальные автомобили, судя по объявлениям, доступны только под заказ.

Так, во Владивостоке кроссоверы предлагают заказать по ценам от 8 637 000 до 11 498 000 рублей. В Москве стоимость такой модели начинается с 10 950 000 рублей, а в Самаре даже версию Limited оценили в 12 360 000 рублей.

Большинство автомобилей, доступных под заказ, являются гибридами. Среди них есть версии мощностью 362 л. с. и 245 л. с. У вторых используется вариатор, а силовая установка включает 2,5-литровый «атмосферник» и электродвигатель.

Напомним, в начале года Toyota Grand Highlander вошел в рейтинг автомобилей с самой высокой прогнозируемой надежностью по версии Consumer Reports. Эксперты отметили просторный трехрядный салон, высокую плавность хода и гибридную силовую установку.

Кроме того, Toyota Grand Highlander включили в список лучших кроссоверов и внедорожников 2026 года. В этом рейтинге модель заняла третье место. Благодаря просторному салону эксперты назвали ее «почти идеальным минивэном».

Автор: Иван Бахарев